Serialul de televiziune american „Suits”, in care a jucat Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a fost anulat, dupa ce a inregistrat o mare scadere a audienței. Sezonul noua va fi ultimul din seria „Suits” Motivul pentru care audiența a scazut dramatic este plecarea lui Meghan Markle de pe platourile de filmare și a actorului principal. Producatorii serialului au anunțat ca al noualea sezon va fi ultimul al producției. Meghan Markle a devenit celebra cu rolul din serialul „Suits”, in care a jucat din primul episod, lansat in 2011, pana in anul 2018, respectiv celui de-al șaptelea sezon. Atunci, atat…