Serialul "Sex Education", produs de Netflix, va avea un al doilea sezon

Serialul "Sex Education", cu actrita Gillian Anderson in rolul principal, va avea un doilea sezon, ce va fi filmat in primavara acestui an, au anuntat vineri reprezentantii companiei Netflix, citati de Press Association. Acest show TV, in care Gillian Anderson - devenita celebra dupa ce a jucat in "The X-Files" - interpreteaza rolul unei specialiste in terapie sexuala, iar fiul ei, interpretat de Asa Butterfield, isi deschide propria clinica de consiliere sexuala in cadrul scolii sale, va continua cu cel de-al doilea sezon, care va avea opt episoade. Filmarile vor debuta in Marea Britanie in primavara…