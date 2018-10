Serialul „Orange is the New Black” ajunge la final odata cu sezonul 7!

Serialul „Orange is the New Black” ajunge la final odata cu…

Final de drum pentru cele mai faimoase detinute din lume. Producatorii show-ului „Orange is the New Black” au confirmat ca serialul va ajunge la final odata cu sezonul 7, ce va avea premiera pe Netflix la inceputul lunii iunie 2019. „Dupa 7 sezoane este timpul ca unele persoane sa iasa din inchisoare. O sa imi lipseasca detinutele din Litchfield si echipa incredibila cu care am lucrat. Inima mea este portocalie, cu pete de negru pe alocuri”, spune Jeni Kohan, creatorul serialului, intr-un comunicat de presa. „Orange is the New Black” a fost a doua productie originala Netflix, fiind lansata imediat…