Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada rusa in Marea Britanie a transmis ca Londra depune eforturi energice in sprijinul adoptarii de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Moscovei, scopul acestei actiuni fiind de a submina relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza agentia de stiri Tass.

- Documente privind colaborarea dintre serviciile secrete ale Rusiei și Marii Britanii din perioada celui de al Doilea Razboi Mondial vor fi desecretizate. Decizia a fost anunțata de Serghei Narișkin, șeful...

- Guvernul german a acuzat Rusia ca se afla in spatele atacurilor cibernetice masive de anul trecut, alaturandu-se astfel guvernelor din SUA, Marea Britanie si Olanda, relateaza vineri agentia DPA informeaza Agerpres. ''Guvernul federal crede, cu o probabilitate la limita certitudinii, ca in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Rusia trebuie sa puna capat "comportamentului iresponsabil", pe fondul recentelor acuzații de atacuri cibernetice în Australia, Marea Britanie sau Olanda.

- SUA au confirmat joi pregatirea unui al doilea pachet de sanctiuni economice 'extrem de severe' impotriva Rusiei dupa atacul cu agent neurotoxic Noviciok din Marea Britanie atribuit Moscovei, afirmand ca Rusia nu a indeplinit inca conditiile pe care Washingtonul le-a formulat la adresa sa, potrivit…

- China recruteaza spioni prin LinkedIn, a acuzat William Evanina, șeful contraspionajului american, intr-un interviu pentru Reuters . Acesta a afirmat ca China este ”super agresiva” in privința recrutarilor pe LinkedIn și ca aceasta campanie prin care China recruteaza spioni pe LinkedIn se deruleaza…

- Statele Unite si-au extins luni sanctiunile impotriva Moscovei, cu noi restrictii asupra unor exporturi americane catre Rusia care ar putea avea utilizare militara, relateaza dpa. Anuntate la inceputul lunii august, masurile se bazeaza pe acuzatia ca guvernul rus este responsabil pentru otravirea aproape…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei, decise in legatura cu atacul cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, vor intra oficial in vigoare luni 27 august, potrivit registrului zilnic de actiuni si reglementari al agentiilor guvernamentale americane, relateaza vineri Reuters. Planurile Departamentului…