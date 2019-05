Serialul ''Killing Eve'' a triumfat la BAFTA TV Awards 2019

Stiri pe aceeasi tema

- BAFTA TV Awards 2019. Serialul "Killing Eve" a fost, cu trei trofee, marele câstigator la editia de anul acesta a BAFTA TV Awards, premiile excelentei în televiziune acordate în Marea Britanie, iar gala a avut loc la

- Serialele „Obsesia Evei/ Killing Eve” si „Succesiunea/ Succession” si miniseria „Patrick Melrose” sunt marile castigatoare ale galei BAFTA TV Awards, care a avut loc duminica seara la Londra.

- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai. “Alegerile Parlamentului European se vor desfasura in Marea Britanie pe 23 mai, in contextul in care Guvernul a stabilit ca nu exista…

- Românii, italienii si polonezii conduc în topul cererilor pentru rezidenta permanenta depuse în Marea Britanie, pentru perioada dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. Românii, italienii si polonezii sunt cei mai numerosi solicitanti ai statutului de…

- Realizatorul de televiziune si actorul Graham Norton va fi gazda galei BAFTA Television Awards, care va avea loc pe 12 mai, la Londra, potrivit news.ro.Dupa 15 ani de cand a prezentat prima data ceremonia, Norton a spus ca 2018 a fost un an deosebit in televiziune. „Au trecut aproximativ…

- Cititul cu voce tare de catre adulti pentru copii prezinta beneficii chiar si dupa ce acestia invata sa lectureze fluent, conform unui studiu publicat inainte de Ziua mondiala a cartii (World Book Day), citat marti de Press Association. Peste jumatate (53%) dintre copiii din Marea Britanie cu varste…