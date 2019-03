Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamas a fost arestat pentru 30 de zile in Israel, uar permisul de conducere i-a fost retinut. Conform Sport1, fundasul celor de la Hapoel Haifa a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Internationalul roman a fost oprit pe autostrada si arestat de politie dupa ce masina in care se afla circula…

- Fostul internațional roman Gabriel Tamaș a facut-o de oaie de nenumarate ori in Romania. Sunt o mulțime de cazuri care au fost relatate pe larg de presa din țara. Iar astea sunt cazurile in care a fosr prins, pentru ca e clar ca omul n-are prea multe prietenii cu legea. Presa din Israel a […] The…

- Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al celor de la Hapol Haifa, se afla in centrul unui uriaș scandal in Israel, dupa ce a fost prins beat la volan. Fotbalistul se afla in prezent la tribunalul din Petah...

- Gabi Tamaș a postat o imagine pe contul sau de Instagram, dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, unde e infațișat stand in fața unui adversar, iar acesta din urma se afla in genunchi in fața sa. Cum a ratat Gabriel Tamas cel mai important transfer din cariera…

- Gabriel Tamaș (35 de ani), fundașul central al lui Hapoel Haifa, e in centrul unui scandal uriaș in Israel, fiind amenințat de suporterii lui Maccabi. Dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, fotbalistul a postat un fotomontaj pe contul sau de Instagram, in care un adversar…

- Gabi Tamaș (35 de ani) a marcat un gol superb in egalul pe care formația sa, Hapoel Haifa, l-a scos in fața liderului neinvins Maccabi Tel Aviv, 1-1. Hapoel Haifa a fost la un pas sa invinga liderul detașat al campionatului din Israel, antrenat de predecesorul lui Razvan Lucescu la PAOK Salonic, Vladimir…

- Athanasios Papazoglou (30 de ani) va fi urmatorul transfer al lui Dinamo. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a anuntat ca Papazoglu va fi al 13-lea fotbalist adus de Mircea Rednic la Dinamo in ultimele luni, de la revenirea "Puriului" la clubul alb-rosu. Rednic spera ca Papazoglou…

- Dinamo a transferat 12 jucatori pana acum, dar nu se oprește aici. Mircea Rednic negociaza cu un atacant care are șanse mari sa semneze in perioada imediat urmatoare. Este vorba despre varful grec Athanasios Papazoglou, 30 de ani, jucator care ultima oara a evoluat in Israel, la Hapoel Haifa, formația…