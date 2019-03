Stiri pe aceeasi tema

- Trustul Antena Group a fost dat in judecata din cauza serialului „Fructul Oprit“ de doua scenariste din Turcia care au realizat o productie inspirata din aceeasi carte dupa care s-a facut si serialul postului romanesc. Reprezentantii Antena Group au facut declaratii in acest sens.

- Un polițist din Bistrița-Nasaud a fost trimis in judecata, in luna februarie, de procurori, sub acuzația de infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicitații. Dupa trei ani de ancheta, polițistul și-a recunoscut faptele și a incheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovației.…

- Fostul președinte Traian Basescu iși cere scuze, in mod ironic, de la Nicolae Popa pentru ca a cerut sa fie adus in țara. Reacția fostului președinte vine dupa ce Nicolae Popa a declarat duminica seara, la Antena3, ca se bucura de aceste demersuri ale Secției pentru anchetarea magistraților și ca…

- Gabriela Firea nu va fi exclusa din PSD. Asta a declarat secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu, duminica, dupa ședința Comitetului Executiv National (CexN). Daca vrea sa plece din partid, va trebui ca Gabriela Firea sa-și dea demisia și sa piarda mandatul, spune Ștefanescu. "Doamna Firea…

- Mircea Badea, vedeta Antena 3, a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist cu care se batuse si in trecut. „Sa spui despre asta ca e „motociclist”, cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist…

- Mircea Rednic a susținut o conferința de presa in cantonamentul lui Dinamo din Antalya, Turcia. Antrenorul a avut o reacție amuzanta cand a fost intrebat pe cine vede jucatorul anului 2019. Corespondența din Antalya de la Dumitru Angelescu (Libertatea) Reporter: Cine va fi jucatorul anului la Dinamo?Mircea…

- Germania il vrea pe Klaus Iohannis in locul Vioricai Dancila. Bernd Fabritius a fost intrebat cine ar trebui sa stea in capul mesei, in timpul presedintiei romanesti a Consiliului UE, presedintele Klaus Iohannis sau premierul Viorica Dancila? Raspunsul oficialului a fost ferm: Klaus Iohannis!…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestuia, printre care si pensie speciala.Klaus…