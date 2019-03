Stiri pe aceeasi tema

- Serialele „Days of our Lives”, „General Hospital” si „The Young and the Restless” au primit cele mai multe nominalizari la cea de-a 46-a editie a galei premiilor Daytime Emmy, care va avea loc pe 5 mai, la Los Angeles, scrie news.ro.„Days of our Lives” a primit 27 de selectii, inclusiv la…

- Drama cumplita pentru o mama romanca, din Italia. Pe langa faptul ca a pierdut recent un copil, femeia s-a mai lovit de inca un șoc, atunci cand a cerut trupul bebelușului pentru inmormantare.

- Drama "Jusqu'a la garde", de Xavier Legrand, un lungmetraj șocant despre violența conjugala, a primit premiul Cesar pentru cel mai bun film, la cea de-a 44-a gala a prestigioaselor trofee considerate Oscarurile industriei cinematografice franceze, potrivit Variety.com, scrie Mediafax.Drama…

- ​Un serial documentar despre fotbalistul spaniol Sergio Ramos, capitanul echipei Real Madrid, a fost comandat de Amazon si va fi lansat anul acesta, transmite News.ro.Serialul va avea opt episoade a câte jumatate de ora în care va fi prezentata viata de zi cu zi a sportivului, scrie…

- Filmul "Le Grand Bain", regizat de actorul francez devenit regizor Gilles Lellouche, si "Jusqu'a la grande", debutul in lungmetraj al regizorului Xavier Legrand, conduc plutonul peliculelor care au primit miercuri cele mai multe nominalizari la premiile Cesar, echivalentul francez al premiilor Oscar,…

- "Roma", un lungmetraj turnat in alb negru, o drama in limba spaniola despre maturizare, si "The Favourite", o comedie despre viata la curtea unei regine din Marea Britanie, au dominat nominalizarile pentru cea de-a 91-a editie a premiilor Oscar, anuntate marti, si vor concura fiecare la 10 categorii,…

- Serialul „Fructul oprit” revine, diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu primul episod din acest an al producției. Dupa o pauza de sarbatori, sezonul 2 continua cu schimbari majore in viața protagoniștilor și a apropiaților lor, dar și cu dezvaluiri care vor da peste cap universul tuturor. Drama,…

- Anne-Marie, Dua Lipa, Jorja Smith si George Ezra sunt artistii care au primit cele mai multe nominalizari pentru Brit Awards 2019, ceremonie care va avea loc pe 20 februarie, la Londra, scrie news.ro.Cantaretele Anne-Marie si Dua Lipa conduc in lista selectiilor cu cate patru nominalizari,…