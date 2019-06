Serialul DARK se intoarce cu sezonul 2 pe 21 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Lucifer va avea un nou sezon, al cincilea. Netflix a anunțat astazi ca pregatește ultimul sezon al seriei extrem de indragite. Nu avem inca detalii oficiale, dar sursele care circula pe internet spun faptul ca noul sezon va fi lansat abia in primavara anului viitor. Ne vedem in iad.xoxoLuci…

- Oh, da! E adevarat! Mike Ross se intoarce in sezonul 9 al serialului Suits. USA Network, producatorii serialului, au anunțat astazi faptul ca Patrick J. Adams este gata sa se intoarca ca un guest star in cel de-al noualea și ultimul sezon al Suits. Mike va prelua un caz in care va fi nevoit sa... View…

- Dupa ”Black Mirror: Bandershatch”, in care fiecare utilizator putea alege soarta personajului principal, Netflix anunța sezonul cinci din ”Black Mirror”. Este un sezon scurt cu doar trei episoade, in care vor juca actori precum Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson…

- ”Lucifer” revine cu noul sezon, la Netflix, pe 8 mai. S-au creat multe așteptari in jurul acestui sezon al serialului, iar un roman, la care nu te-ai aștepta sa se uite la serial, a mers pana acolo incat s-a inregistrat cu o provocare pentru Lucifer, ca sa-i poarte maștile tradiționale romanești pe…

- Noul sezon ”Lucifer” se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer. Iar Lucifer se confrunta cu o noua provocare: Eva, prima femeia care a pacatuit vreodata, se intoarce.

- Netflix a anunțat astazi ca cel de-al doilea sezon al serialului original german ”DARK” (Intuneric) se va lansa pe 21 iunie. Serialul ”DARK” a trecut granițele și a ajuns sa fie apreciat de audiențe din toata lumea continua povestea celor patru familii care incearca sa iși schimbe destinul in interiorul…

- Netflix provoaca pe cei mai religioși și lanseaza chiar in Joia Mare trailerul pentru ”LUCIFER”. Noul sezon se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer. Iar Lucifer se confrunta cu o noua provocare: Eva, prima femeia care a pacatuit vreodata, se intoarce. Oare vrea sa se razbune pe…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…