Stiri pe aceeasi tema

- Elena Balan, colaboratoare la Ansamblul Artistic „Maria Lataretu”, este printre putinele cantarete de muzica populara originara din Oltenia care nu reuseste sa cante muzica populara olteneasca. In schimb, artista canta foarte frumos muzica originara...

- Actrita Ruby Rose a dezvaluit ca in urma cu cateva luni a fost supusa unei interventii chirurgicale pe coloana, dupa ce a suferit doua hernii de disc din cauza cascadoriilor pe care le-a facut pentru serialul de televiziune "Batwoman", informeaza revista Variety.

- Actrița Ruby Rose, cunoscuta pentru rolul din filmul „Orange is the New Black”, a fost operata de urgența. Artista a marturisit ca risca sa ramana paralizata, dupa ce s-a accidentat grav in timpul unei cascadorii, relateaza CNN.

- Actrița Ruby Rose, cunoscuta pentru rolul din filmul „Orange is the New Black”, a fost operata de urgența. Artista a marturisit ca risca sa ramana paralizata, dupa ce s-a accidentat grav in timpul unei cascadorii, relateaza CNN. Ruby Rose a marturisit ca s-a documentat despre intervenția chirurgicala…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Consiliul Județean Maramureș organizeaza in data de 10 septembrie 2019 (proba scrisa) concurs pentru ocuparea funcției contractuale de inspector specialitate I A la Biroul Informare Turistica din cadrul Consiliului Județean Maramureș Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…

- Cele cinci apeluri telefonice ale Alexandrei Maceșeanu - sechestrata in casa criminalului Gh. Dinca, in ziua de 25.07.2019 - date operatorilor de la ”112” și polițiștilor din Caracal nu au reușit sa convinga instituțiile statului, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Procuratura și Poliția sa…

- Spas Rusev este actionar principal al celui mai mare operator de telecomunicatii din Bulgaria, compania Vivacom, scoasa recent la vanzare. "Orice strategie, orice mod de vanzare rapida, in graba, pe "coltul mesei", si intr-un calendar strans a operatiunilor Telekom Romania nu protejeaza interesele…