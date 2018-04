Stiri pe aceeasi tema

- Un actor britanic, cunoscut pentru aparitii in seriale precum „Game of Thrones“ si „Outlander“, a fost distribuit in rolul printului Philip, in urmatoarele doua sezoane ale serialului „The Crown“, difuzat de Netflix.

- Regizorul american Steven Spielberg planuieste sa inceapa filmarile la cel de-al cincilea episod din saga de aventuri "Indiana Jones" anul viitor in Marea Britanie, potrivit revistei de specialitate Variety, citata de EFE. Spielberg a facut acest anunt cu prilejul premiilor Empire (Londra), unde a fost…

- Jordan Peele, laureat al premiului Oscar in acest an pentru scenariul comediei negre "Get Out", pe care a si regizat-o, i se va alatura partenerului sau intr-ale comediei Keegan-Michael Key pentru lungmetrajul de animatie "Wendell and Wild", produs de Netflix, conform publicatiei Variety. In filmul…

- O cincime dintre abonatii britanici la canalul Netflix urmaresc seriale la locul de munca, potrivit unui studiu citat marti de Press Association. Un studiu al serviciului de streaming a stabilit ca aproape jumatate dintre respondenti (46%) urmaresc programe precum "The Crown", "Stranger Things" si "Orange…

- Actrita Claire Foy, protagonista serialului "The Crown", o productie Netflix ce prezinta viata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a anuntat vineri ca s-a despartit de sotul ei, actorul Stephen Campbell Moore, punand astfel capat unei casnicii care a durat patru ani, informeaza Press Association.…

- Pe ea o știe toata lumea din indragitul serial ”The Crown” in care joaca rolul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, iar la sfarșitul lunii ianuarie dezvaluia drama prin care a trecut. Deși are un succes rasunator in cariera, Claire Foy a trecut prin momente grele dupa ce soțul sau a fost la un…

- Interpretii Dua Lipa si Stormzy sunt marii castigatori ai galei Brit Awards care s-a desfasurat aseara la Londra. Cantaretii au obtinut cate doua trofee in cadrul celui mai important eveniment al industriei muzicale britanice.

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a incalcat una dintre regulile de aur ale Casei Regale, conform presei britanice.Kate a participat la decernarea Premiilor BAFTA, unde a aparut intr-o rochie vaporoasa. Se știe ca Regina Elisabeta nu este adepta rochiilor negre și de aceea familia regala evita pe…

- FOTO: Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images Starurile si-au dat intalnire la o noua gala de premiere, de data aceasta la Londra, unde i-au avut alaturi, in public, si pe Ducesa Catherine si pe Printul William. Cei doi au fost primiti de audienta ca niste superstaruri. In calitate de președinte a BAFTA,…

- Oscarurile Britanice s-au desfașurat duminica seara la Royal Albert Hall in Londra, iar nume cunoscute din industria filmului, dar și regalitați, și-au facut apariția pe covorul roșu, in haine de gala. A fost una dintre cele mai importante seri de premiere a filmului inainte de Oscar – Premiile Academiei…

- Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc pentru al doilea an consecutiv la Royal Albert Hall din Londra si a fost marcata de campaniile Time’s Up si #MeToo.

- Printul William si Kate Middleton, aparitia serii la BAFTA Awards 2018 Printul William si Kate Middleton sustin industria britanica de film si au participat si anul acesta la ceremonia de decernare a trofeelor BAFTA. Cei doi si-au facut aparitia pe covorul rosu al evenimentului organizat in Londra,…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Actrita Joanna Lumley, gazda galei BAFTA din 2018, a adus un omagiu miscarii Time's Up si a spus ca aceasta reprezinta o continuare a Miscarii Sufragetelor din urma cu un secol. In monologul de deschidere a ceremoniei, vedeta britanica a facut si cateva glume la adresa unora dintre starurile…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Gala de decernare a premiilor BAFTA 2018. Duminica, 18 februarie, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, care sunt oferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune, potrivit bafta.org . Gala…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Un studiu Netflix arata care sunt serialele pe care utilizatorii din Romania le-au ales pentru primul lor binging. Cei mai mulți oameni așteapta pana la a treia intalnire, dar pentru cei mai mulți membri Netflix dureaza doar doua saptamani (12 zile, mai exact) pentru a merge pana la capat și a avea…

- Netflix iși schimba grila de seriale din februarie și vom pierde cateva show-uri. Printre acestea se numara și “King Arthur”, care nu va mai fi disponibil pentru vizionare de la 1 februarie. Vor mai pleca și “Perfect Stranger”, tot de la 1 februarie, fimul “Honeymoon” de pe 12 februarie, celebrul serial…

- Academia Americana de Film a anuntat nominalizarile la premiile Oscar din acest an. Cele mai multe nominalizari – 13 la numar – le-a primit „The Shape of Water”, urmat de „Dunkirk”, care a fost nominalizat la 8 categorii si „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” cu 7 nominalizari. „Darkest Hour”…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Filmul „Three Bill­­boards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator la cea de-a 24-a gala a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG), un­­de a obtinut trofeul pentru cea mai buna distributie. SAG Awards este una dintre cele mai urmarite…

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare de tenis si opt perechi de dublu intr-un sezon, se va disputa timp de zece ani, incepand din 2019, la Shenzhen, in China. Premiile se vor dubla fata de competitia care va fi in acest an la Singapore pentru ultima data, inca de la prima…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Lungmetrajul "God's Own Country", în care actorul român Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety.

- Copiii si tinerii din judetul Olt care in anul 2017 au obtinut medalii la campionatele mondiale, europene si balcanice au fost premiati, luni, 8 ianuarie 2018, pe scena Centrului Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina.

- Actrita britanica Helena Bonham Carter, cunoscuta din productii precum „Sweeney Todd”, „Alice in Wonderland”, dar si din franciza cinematografica „Harry Potter”, se afla in negocieri cu Netflix pentru a o interpreta pe printesa Margaret a Marii Britanii in cel de-al treilea sezon al serialului „The…