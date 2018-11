Stiri pe aceeasi tema

- Noi producții exclusive animate originale, bazate pe carțile indragitului autor Roald Dahl, printre care se numara "Charlie și Fabrica de Ciocolata", "Marele Uriaș Prietenos", "Vrajitoarele" și "Matilda", vor fi produse de Netflix incepand din 2019, potrivit Mediafax.Poveștile lui Roald Dahl…

- O familie din Iasi a pornit in urma cu un an o afacere cu produse traditionale din carne de porc. Au deschis o fabrica la marginea orasului si isi valorifica marfa in magazinele de cartier.

- Cele mai frumoase realizari ale specialiștilor care au lucrat de-a lungul anilor la Apulum, sau ”Porțelanul”, cum era cunoscuta fabrica pe vremuri, stralucesc intr-o expoziție permanenta, de fapt un mic muzeu amenajat la intrarea in fabrica. Celebrele balerine cu dantele realizate manual, servicii de…

- Policolor, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața locala de lacuri și vopsele, investește 5,4 milioane de euro intr-o noua fabrica, situata in vestul Bucureștiului, pe Bulevardul Timișoara.Noua unitate este ridicata pe un teren de 2,5 hectare, fiindu-i finalizate lucrarile la structura…

- Siropul de catina și dulceața de caise fara zahar sunt cateva dintre noile produse bio lansate pe piața, in aceasta toamna, de mica fabrica de conserve și muraturi inființata de un preot din comuna buzoiana Berca. Parintele Necula a gasit soluția ideala pentru ca fundația sa umanitara sa nu mai depinda…

- Pentru ca temperaturile incep sa scada, Netflix este o alternativa numai buna pentru serile friguroase de toamna, asa ca ne-am gandit la cateva recomandari de filme si seriale pentru luna octombrie.

- Grupul Volkswagen (VW) vrea sa construiasca 10 milioane de automobile electrice bazate pe noua platforma modulara MEB, urmand sa inceapa productia de serie spre sfarsitul anului 2022, transmite Reuters preluata de news.ro.VW va fabrica 27 de modele bazate pe MEB, pentru patru branduri ale…

