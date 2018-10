Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare din iulie 1968 a trupei The Beatles – un demo acustic al piesei „While My Guitar Gently Weeps”, va fi lansata pentru prima data, dupa aproximativ cinci decenii de cand membrii trupei au interpretat-o in studio.

- Presiunea a crescut marti pe umerii extremei drepte la putere in Austria pentru organizarea unui referendum pe tema interzicerii fumatului in localuri, aceasta tara europeana fiind "ultimul paradis al fumatorilor" de pe continent, relateaza AFP. Lansata mai ales de Ordinul medicilor, o petitie…

- Ana Munteanu si Paul Damixie fac echipa si ne aduc o varianta noua a piesei “Unde te duci?”. Cunoscutul DJ a remixat piesa Anei Munteanu, castigatoarea sezonului 7, de la Vocea Romaniei, iar rezultatul este o varianta fresh, care are toate sansele sa devina super hit. Asculta piesa aici: https://MediaPro.lnk.to/UndeTeDuci-remixPR…

- Un grup de șase foști colegi reinnoada firul prieteniei, sub ochiul patrunzator al dirigintei lor. Alaturi de actorul din Botosani, joaca Oana Pellea, Diana Roman, Cosmin Natanticu, Aida Economu, Paul Diaconescu și Andrei Cojanu.

- Sedinta de Guvern de miercuri s-a amanat, in schimb avand loc discutii la Guvern despre invitatia la consultari pe tema rectificarii bugetare pe care presedintele Klaus Iohannis i-a transmis-o premierului Dancila.

- Presedintele PES activists Romania, Victor Negrescu, a fost prezent sambata, 11 august 2018, in comuna Sona din judetul Alba, unde a donat materiale de constructii, haine si aparatura electrocasnica unei familii care si-a pierdut o parte din casa in urma indundatiilor de la inceputul lunii iulie. „Acum…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Portile de Fier I - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, au depistat un cetatean roman care conducea auto

- Un gorjean a reușit sa construiasca de la zero, impreuna cu o echipa de zeci de persoane, casa solara inteligenta sau casa fara facturi lunare! Este vorba despre Mihai Toader Pasti, fiul consilierului local Cristian Toader Pasti. Acesta a fost felicitat alaturi de echipa sa chiar de…