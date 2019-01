Serial eCommerce: Ce inseamna CONTINUTUL in comertul online?

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de directiva privind copyrightul de pe piata digitala unica europeana, care are ca obiectiv si protejarea presei si reducerea „decalajului valoric“ intre profiturile obtinute de creatorii de continut si marile platforme online precum Google si Facebook, reprezinta o reglementare necesara in…

- WALL-STREET.ro in colaborare cu Vlad Diaconu , unul dintre cei mai cunoscuti specialisti din industria eCommerce si fondator TheStartups.eu, va propun in urmatoarele luni o serie de articole in care vom descrie cele 6 componente ale unui business...

- Business Construct C&W Echinox: Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara a depasit 4 miliarde de euro in ultimii cinci ani; cei mai activi cumparatori sunt investitorii sud-africani si cei greci Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:18 0 Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara…

- Energie Sondaj: Saracia, incalzirea globala si poluarea - principalele provocari ale societatii; doar 14% dintre romani se tem de un eventual razboi Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 11:20 0 Trei din zece romani (30%) considera ca saracia este cea mai mare…

- Burse - Fonduri mutuale Bursa: Nuclearelectrica depaseste Petrom si devine cea mai performanta actiune din BET Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 00:07 12 Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) a ajuns cea mai performanta actiune din cele 15 ale indicelui BET de la inceputul…

- Vlad Diaconu a activat in ultimii zece ani in proiecte majore precum Miniprix, FashionDays.ro , Elefant.ro , iStyle.ro sau BestValue. Recent, el a pornit un nou proiect de consultanta, theStartups.eu . Ce isi propune acesta, prin ce incearca sa...

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a criticat, marți, intr-o postare pe contul sau de Facebook, conținutul raportului MCV prezentat de Comisia Europeana și faptul ca oficialii europeni au ignorat, in conținutul documentului, abuzurile din justiție și incalcarea drepturilor și libertaților cetațenilor…

- Comertul online va crește cu 8,8% pe an, pana in 2022, in cele șase piețe mari ale Europei Centrale și de Est (ECE), pana la 20 de miliarde de euro, arata un raport al unei companii de consultanța imobiliara. Potrivit sursei citate, exista suficient spațiu evolutiv pentru ca mai multe concepte sa continue…