- Televiziunea nationala israeliana KAN, care a produs concursul muzical Eurovision de anul acesta, a intentat proces la o curte de justitie din Tel Aviv companiilor Live Nation si Live Nation Israel, informeaza Variety.

- Actrita Viola Davis, premiata cu Oscar in urma cu doi ani, va interpreta rolul fostei prime doamne Michelle Obama in serialul „First Ladies”, aflat in lucru la Showtime, informeaza Variety, potrivit news.ro.Reteaua de televiziune l-a angajat pe romancierul Aaron Cooley pentru a scrie scenariul.…

- Dupa 20 de ani de la debutul sau in rolul Neo in primul lungmetraj "Matrix", actorul canadian Keanu Reeves va relua rolul rebelului cu ochelari negri in cel de-al patrulea film din aceasta franciza science-fiction, in regia Lanei Wachowski, relateaza miercuri AFP. Keanu Reeves o va avea…

- Actorul Christoph Waltz revine in rolul personajului negativ Blofeld din franciza "James Bond", a confirmat o sursa pentru Variety.Waltz a aparut prima data in filmul "Spectre" din celebra serie. El a interpretat rolul personajului emblematic care a fost jucat inaintea sa de actorii Donald…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu critica opiniile conform carora ratarea ”marilor posturi europene” in favoarea statelor din Vest ar maximiza sansele ca Laura Codruta Kovesi sa obtina functia de procuror sef european

- Creatorul filmului The Mask (Masca) și fondatorul Dark Comics, Mike Richardson, susține ca personajul cu fața verde ar putea reveni pe marele ecran – dar de data aceasta va fi o femeie. Richardson a dezvaluit pentru Forbes, cu ocazia celei de-a 25-a aniversari a francizei, ca se gandește deja la o actrița,…

- Bryan Marshall, actorul cunoscut pentru rolul din seria "James Bond", "The Spy Who Loved Me", a murit la varsta de 81 de ani. Vestea ca Bryan Marshall a murit a fost confirmata de agentul Esta Charkham, de la Event Cinema Association (ECA), potrivit The Sun.