Palatul Elysee a relativizat marti semnificatia seriei de tweet-uri in care Donald Trump l-a atacat cu virulenta pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, apreciind ca acestea au fost 'facute pentru americani', relateaza France Presse. Presedintia franceza a refuzat 'orice comentariu oficial' in urma unei serii de cinci mesaje postate pe Twitter de catre presedintele american in ultimele doua zile de la sosirea sa dintr-o vizita la Paris, unde s-a aflat pentru Centenarul armistitiului din 1918. Un consilier al presedintiei franceze a apreciat ca aceste postari au fost 'facute…