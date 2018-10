FBI a confirmat ca 11 colete au fost puse in Florida, aproximativ asemanatoare cu cele care au vizat personalitati publice, in special politicieni actuali si fosti politicieni care s-au aflat la putere, dar si vedete artistice, cum a fost cazul lui Robert de Niro care a primit si el un pachet in restaurantul lui.

Cel de-al 11-lea colet suspect era adresat senatorului Cory Booker, a anuntat politia pe Twitter.

S-a deschis o ancheta in asupra acestor cazuri, intr-un climat tensionat in Statele Unite chiar inainte de apropiatele alegeri legislative americane.