Stiri pe aceeasi tema

- "Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei de munca, la fel. Pe langa toate acestea, am primit notificari de la furnizorii de gaze si de energie electrica pentru a ne informa ca majoreaza tarifele cu 25%. Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea? Daca, inainte, o paine costa…

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in trimestrul al treilea din 2018, pe fondul reducerii numarului de tranzacții imobiliare incheiate la nivel național, potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro. Proprietațile rezidențiale disponibile spre…

- Azi a avut loc la Primaria Pitești o prezentare a proiectului noii Piețe a Primariei care va fi reabilitata. Actuala piața a fost proiectata in perioada 2004-2005 și a fost realizata efectiv in 2007. ...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, sumele fiind destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Faţă de luna septembrie, împrumuturile programate de MFP…

- Pretul mediu al energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a fost de 242 de lei pe MWh in luna august a acestui an, mai mare cu 33% fata de iulie, iar trendul a continuat sa fie crescator si in prima parte a lunii septembrie, potrivit datelor disponibile pe site-ul operatorului bursier, scrie Agerpres.…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF atrage atenția asupra ofertelor de vanzare a autovehiculelor de ocazie neinmatriculate, care provin din alte state ale Uniunii Europene. Prețul mic al unei mașini la mana a doua poate ascunde mai mult decat probleme tehnice. Astfel, pentru…

- Compania Tarom va incheia sezonul de vara pe plus in conditiile in care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25%. "Trei luni consecutive pe plus la Tarom. Suntem pe drumul cel bun. Suntem conştienţi…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, potrivit unui comunicat al autoritații pentru concurenta. "Consiliul Concurenţei are suspiciunea că…