Sergiu Oprescu (ARB): Sunt putin ingrijorat de relatia TechFin vs. sistem bancar! Ce poate frana intrarea acestor companii in zona bancara?

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca "si in educatie PSD a creat un sistem prin care doar oamenii fideli sau cat mai putin incomozi ajung in functii inalte, nicidecum pe baza de competenta si integritate", in contextul in care, dupa plecarea Ecaterinei Andronescu de la Ministerul Educatiei va fi interimar…

- Guvernul german este foarte ingrijorat cu privire la arestarile efectuate de autoritațile ruse, care au reținut cel puțin 1.000 de persoane in timpul protestelor desfașurate sambata la Moscova, a format un purtator de cuvant al guvernului, relateaza site-ul agenției Reuters."Guvernul german…

- Guvernul a aprobat in ședința extraordinara de joi proiectul de OUG privind scaparea unor companii energetice de datoriile pe care le au catre Fisc. Potrivit Guvernului, in contul acelor datorii, Ministerul Finanțelor, prin ANAF va extrage activele viabile, pe care ulterior le va concesiona, in baza…

- Primaria din Codlea sparge gheața in domeniul comunicarii cu cetațeanul și implementeaza in premiera la nivelul județului Brașov, un sistem de sesizare prin WhatsApp a urgențelor din oraș.Citește și: Avertismentul medicilor: NU consuma castraveți murați daca suferi de aceste boli “Punem…

- Premierul Moldovei, Maia Sandu, a anunțat, marți, printr-o postare pe Facebook, ca a avut o discuție la telefon cu Traian Basescu. Potrivit lui Sandu, fostul președinte al Romaniei a asigurat-o de de sprijinul sau in incercare de ”dezoligarhizare” a Moldovei. ”Tocmai am avut o convorbire telefonica…

- Pilonul I de pensii este un sistem vadit discriminator, in defavoarea barbatilor, care cotizeaza mai mult decat femeile la sistem, traiesc mult mai putin si ies mai tarziu la pensie, atrage atentia economistul Cristian Paun.

