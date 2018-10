Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti, mitropolitul Ioan Robu, a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Distinctia i-a fost conferita "in semn de inalta…

- Recentele schimbari cumulate din Justitia romana "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000", o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept. Diplomatul a participat la ceremonia de deschidere…

- Romania este foarte atractiva pentru investitori datorita bunei calitati a inginerilor si a muncitorilor si are in general o imagine buna in mediul investitional francez, a declarat, miercuri, ambsadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. Ea a participat in cursul zilei de miercuri la…

- Andreea Esca a fost decorata, marti, de catre ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, cu Ordinul National al Meritului in grad de Cavaler pentru promovarea valorilor francofone. Diplomatul francez a afirmat, in cadrul ceremoniei, ca jurnalista Andreea Esca, pe langa faptul ca este…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, a deschis portile Resedintei Frantei in Romania pentru ziaristi si si-a asumat postura de ghid prin incaperile cladirii inaugurate la sfarsitul secolului al XIX-lea, vineri, in cadrul...

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a anuntat vineri ca „impartaseste ingrijorarile exprimate de Ambasada Germaniei” dupa postarea in care consilierul premierului, Darius Valcov, asocia insemnele Forumului Democrat al Germanilor din Romania cu svastica.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…