Sergiu Manea (BCR): Metodologia de calcul a IRCC ar trebui modificata; trebuie redus decalajul dintre perioada de tranzactionare si perioada de aplicare

Stiri pe aceeasi tema

- Metodologia de calcul al indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) ar trebui modificata, iar ca solutie imediata se propune reducerea decalajului temporal intre momentul la care au loc tranzactiile pe baza carora se determina IRCC si perioada pentru care se aplica acest indice,…

- Circulația mijloacelor de transport public este modificata, in perioada 11 – 15 octombrie, pentru a permite buna desfașurare a activitaților din cadrul Sarbatorilor Iașului 2019. Astfel, in intervalul menționat, pe traseele 5 și 19 autobuzele circula ingreunat, insa, in funcție de necesitați, pot fi…

- Comisia Europeana a propus un buget pe termen lung echivalent cu 1,114% din Venitul National Brut (VNB) al UE-27, se arata intr-un comunicat publicat miercuri de executivul comunitar, scrie agerpres.ro.

- Candidatul Partidul Miscarea Populara a vorbit despre probleme existente în Constitutia României care produc conflicte pe scena politica, dar si despre numarul prea mare de parlamentari pe care îi are România. "Am un singur lucru de spus despre criza din politica…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizeaza o noua sesiune de admitere in septembrie 2019 pentru urmatoarele locuri și specializari : La Facultatea de Medicina, specializarea Nutriție și dietetica – 11 de locuri cu taxa in lei și doua pentru candidați cu liceul in mediul…

- Ela Craciun a avut, de-a lungul timpului, diverse nemulțumiri legate de aspectul fizic. Luase in calcul chiar o intervenție de micșorare a bustului, la un moment dat. Insa a renunțat. In vreme ce multe femei tanjesc dupa un bust proeminent, Ela Craciun n-a fost deloc fericita cand acesta i s-a marit…

- Noi modificari asupra legislației rutiere au fost publicate recent in Monitorul Oficial și intra in aplicare de azi. Veștile sunt pozitive pentru șoferi, mai ales pentru cei care au avut permisul suspendat de curand. Intervalul in care un șofer ce tocmai și-a recuperat permisul auto risca, in cazul…

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,6% in perioada martie - mai 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Este cel mai rapid ritm de crestere a salariilor din 2008 pana in prezent. Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu 3,4% in perioada martie - mai 2019,…