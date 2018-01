Stiri pe aceeasi tema

- Solistul de muzica populara Sergiu Curca s-a sinucis pe 1 ianuarie, fiind gasit in locuința sa chiar de catre tatal lui. Detalii cutremuratoare incep sa iasa la iveala, la cateva ore de la descoperirea șocanta. Potrivit aradon.ro, Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit…

- "Nu pot sa va spun foarte multe lucruri decat ca vestea aceasta mi-a adus un șoc! A fost un coleg minunat și un om plin de viața apreciat de toata lumea... A fost un prieten drag pe care nu o sa-l pot uita niciodata și nu pot sa-mi explic nici eu și nici alți colegi din ce cauza a facut acest gest!…

- In noaptea dintre ani, tanarul cantareț de muzica populara, in varsta de 22 ani, trebuia sa cante la petrecerea de Revelion 2018 la Restaurant Subcetate din Arad. Nu a mai ajuns. Conform surselor DC News, Sergiu Curca nu a mai raspuns la telefon de la ora 18:00. Pana la acel moment, toata lumea știa…

- "Sunt mama de copil epileptic! Niciodata, oricat de bine ar fi, daca va fi, nu va conduce o mașina! Niciodata! Poți sa nu faci convulsie 10 ani și sa faci o data! O data doar! La volan! Mori tu și omori și pe alții nevinovați! Sunt convinsa ca se poate trai și fara mașina și fara permis!…

- Moartea sotilor Maleon reprezinta in continuare un mister, desi se contureaza cateva ipoteze greu credibile si pentru cei care i-au cunoscut si pentru cei care au analizat cazul in sine din exterior. Nici crima urmata de sinucidere, nici subla sinucidere nu sunt idei plauzibile pentru apropiati si pentru…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…

- Pompierii sibieni l-au salvat, joi, pe Mos Craciun, de pe acoperisul sediului ISU Sibiu, dupa o interventie cu autospeciala de salvare la înaltime. Potrivit paginii de Facebook a ISU Sibiu, Mos Craciun a fost "lasat de reni pe acoperisul sediului", iar dupa ce a fost salvat a împartit…

- Un adolescent de 23 de ani, din municipiul Motru, s-a gandit sa faca rost de bani pentru petrecerea de Revelion si a pus la cale un plan care l-ar putea costa libertatea. Din fata calculatorului, cu un cont fals pe o cunoscuta retea de socializare, acesta a reusit sa pacaleasca mai…

- Kim Jong-hyun, liderul unei trupe de pop sud-coreean Shineea, s-a sinucis luni, si a lasat un bilet de adio in care spune ca este "devastat" si "cuprins" de depresie, scrie AFP, citat de News.ro.

- Romania iși ia adio zilele acestea de la una dintre cele mai importante personalitați din istoria noastra: Majestatea Sa Regele Mihai I. „Viata mea a fost o lunga si loiala asteptare. Asteptarea ca Europa sa-si vina in fire, asteptare ca Romania sa se reintoarca la ea insasi”, spunea candva Regele nostru.…

- Mihai Margineanu a postat pe contul sau de Facebook un mesaj în care spune ca dupa ce a vazut imaginile transmise de televiziuni în timp ce cortegiul funerar al Regelui Mihai a traversat Bucureștiul i-a fost pentru prima data rușine ca este

- Alexandra Tanasescu, corespondentul ProTV la Lausanne, relateaza pe Facebook impresiile traite luni, cand sicriul Regelui Mihai a fost lasat singur inainte si dupa slujba de la Biserica Ortodoxa. “Ca om si jurnalist, am participat la multe inmormantari, dar aceasta este de departe cea mai trista.…

- Ovidiu Lipan Tandarica a anuntat, vineri, pe Facebook, ca refuza sa cante in Piata Victoriei, la Targul de sarbatori organizat de Primaria Capitalei. Artistul a spus ca acest loc apartine „celor care doresc sa se manifeste”.„Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind…

- Al Jarreau a fost unul dintre admiratorii sai, iar Bobby McFerrin unul dintre elevii sai. Cantarețul și compozitorul american Jon Hendricks, una dintre primele voci importante in jazzul cantat, a murit miercuri, la New York, la 96 de ani, a anunțat joi fiica sa Michele pe Facebook.

- Dumitru Giuhat, agentul șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, care a disparut luni de acasa, a fost gasit mort, aseara, intr-o baraca pe care familia acestuia o deține in comuna Gruia. Pe trupul sau nu au fost depistate urme de violența. Barbatul de 48 de ani a lasat…

- Cantarețul american Pharrell Williams și-a prezentat cea mai recenta piesa in fața unui public select, la o petrecere privata, insa aceasta inregistrare inedita nu va fi disponibila decat in 2117, informeaza Cnewsmatin.fr. Sursa foto: Pharrell Williams / Facebook Evenimentul a avut…

- Un barbat din Cugir a decedat, duminica, dupa ce s-a spanzurat, intr-un garaj. A fost gasit de familie, iar echipajul de Ambulanta ajuns la fata locului a incercat sa-l resusciteze, zeci de minute, fara succes. Barbatul, H.R., avea 82 de ani. Tragedia s-a petrecut intr-o gospodarie din zona Suseni,…

- Violențe și injuraturi in trafic, unde un barbat a spart parbrizul unei mașini cu pumnul in București. Individul și-a facut dreptate intr-o maniera brutala, dupa ce un alt șofer nu i-ar fi lasat drumul liber. Incidentul a fost filmat! Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional. Un bucureștean…

- Un preot din comuna doljeana Ostroveni a fost gasit mort in aceasta dimineata, in gospodaria sa. Slujitorul Domnului a lasat un bilet de adio prin care a explicat de ce a recurs la acest gest.

- Un manelist apreciat de la noi a trait clipe de tensiune, dupa ce in clubul in care era impreuna cu formatia sa a inceput o bataie crunta. Scandalul a inceput din cauza geloziei. Si nu pentru o fata, ci chiar pentru invitatul serii: artistul care venise sa incinga atmosfera alaturi cu echipa sa. Si,…

- Retailerul Kaufland Romania a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. Kaufland este cel mai…

- Prima reacție a fostului Principe Nicolae dupa ce nu a fost lasat sa-l vada pe Regele Mihai, in Elveția. Nicholas Medforth-Mills a scris ca nu ințelege „agresivitatea” cu care a fost impiedicat sa-și vada bunicul. Fostul Principe Nicolae, care a fost exclus din linia de succesiune, a provocat un scandal…

- Atunci cand ești parinte, „timpul pentru tine” devine un lux chiar și in cazurile in care ai intr-adevar nevoie de puțina intimitate. De aceea, o mama a decis sa puna piciorul in prag și sa scrie o lista cu reguli pe care copiii ei trebuie sa le respecte atunci cand ea se afla in baie. Biletul, care…

- ”Margelatul” a facut furori zilele trecute la Chisinau, alaturi de solistul Marcel Pavel, cei doi fiind apreciati de fanii de peste Prut pentru recitalurile de muzica si de poezie. Cantaretul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie cu Florin Piersic (81 de ani) – actorul inalt de 1.90 m, insotita…

- S-a enervat, i s-a umflat carotida si tot nu a reusit sa scoata ceva de la concurentul nostru. Marius Rus, un ardelean veritabil, a reusit ca il exaspereze pe Bendeac. Desi a primit mai multe sanse, nju a fost pe placul juratilor.

- Aventura pe contrasens a unui șofer din capitala. Pentru a nu sta in ambuteiajul creat pe strada Hristo Botev, a decis sa depașeasca pe contrasens coloana de mașini ce statea la semafor. Incidentul a fost surprins de camera de bord al unui automobil care tocmai virase, regulamentar, pe str. Hristo Botev,…

- In varsta de 23 de ani, Lidia Dragescu nu dadea semne de depresie inainte de a se sinucide. Cele doua bilete pe care le tinea in mana, unul dedicat familiei, in limba romana, si celalalt vizitatorilor din catedrala care aveau sa asiste la moartea ei, arata profunda ei oroare ca avea sa cauzeze durere…

- Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a analizat cazul unui barbat cazut in Unitatea de Primire Urgente, dupa ce pe Facebook a aparut saptamana trecuta un filmulet care-l arata pe acesta intins pe jos, in UPU, fara a fi bagat in seama de personalul unitatii medicale.

- Tanara de 23 de ani care a murit dupa ce a cazut de la balconul Catedralei Sf. Paul din Londra este originara din Iasi. Mama sa este o fosta jurnalista din Capitala Moldovei, plecata in Londra acum mai multi ani. Lidia Dragescu (23 de ani) a invatat la Liceul „Waldorf“ din Iasi si…

- Liderul mondial al tenisului feminin face dezvaluiri fara precedent! Simona Halep si-a indeplinit unul dintre marile ei obiective, sa ajunga in fruntea topului WTA, dar romanca spune ca exista viata si dincolo de tenis. Simona a acordat un altfel de interviu, pentru Virgin Radio, și a vorbit despre…

- Gestul socant facut de un vlogger din Rusia a lasat fara cuvinte o lume intreaga. Arslan Valeev s-a lasat muscat de un sarpe, mamba negru, apoi a murit, spunand ultimele cuvinte live pe Facebook. Acum, a iesit la ieala adevaratul motiv pentru care a recurs la un asemenea gest.