Stiri pe aceeasi tema

- Doi ingineri IT din Timisoara – Radu Jakab si Cristian Voina, amandoi de 34 de ani, cu o experienta de aproximativ 23 de ani de programare si trei ani de management de produse software, au dezvoltat o aplicatie prin care spera sa faca sa dispara cozile din Romania.

- Cristian Bușoi, lider PNL și europarlamentar, e de parere ca orice critica la adresa puterii de la București in Parlamentul European nu trebuie vazuta ca o lipsa de patriotism. Europarlamentarul liberal considera ca o rezoluție impotriva Romaniei nu e necesara.”Nu este lipsa de patriotism…

- Avem in adancuri mii de tone din cel mai ravnit metal, iar la suprafata, cel mai mare zacamant din Europa si, totusi, nicio mina deschisa. Este realitatea unei Romanii care, in anii 90, se afla in topul clasamentelor mondiale, dupa mari puteri precum Canada, ori Australia.

- Potrivit legislației rutiere din țara noastra, șoferii trebuie sa se asigure, atunci cand circula cu o mașina pe drumurile publice, ca in respectiva mașina se afla o serie de obiecte. In lipsa acestora, șoferii care circula pe drumurile din Romania ar putea primi amenzi de cateva sute de lei. Dupa cum…

- Salariile romanilor au crescut in ultimul an. Lipsa fortei de munca, dar si modificarile fiscale din ultima perioada i-au fortat pe patroni sa mareasca lefurile angajatilor. Cu toate astea, doar in cinci zone salariile depasesc nivelul mediu pe tara, de 2.700 de lei lunar.

- Tragerile LOTO vor fi difuzate in fiecare joi si duminica, incepand cu 6 septembrie, de Romania TV, in cadrul emisiunii „Romanii au noroc”. Emisiunea, care pana acum a fost difuzata de TVR, va incepe la ora 18.15, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul loto.ro. Difuzarea tragerilor…

- Romania a absorbit 13,29% din fondurile eurpene de investiții (FESI) fara avansurile acordate de Comisia Europeana din oficiu, in perioada de programare 2014-2020, pana la data de 3 august 2018. Cel mai slab s-a mișcat Programul Operațional Capital Uman, gestionat de Autoritatea de management de la…

- Domnule Sergiu Bilcea, ce semnificatie are mitingul romanilor din diaspora si a celor din tara impotriva Guvernului PSD? SERGIU BILCEA. Este o revolta justificata a oamenilor, care iși doresc o societate mai buna, mai corecta, in care iși pot implini aspiratiile. Romanii din diaspora reprezinta…