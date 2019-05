Stiri pe aceeasi tema

- Sergio Ramos, 33 de ani, capitanul lui Real Madrid a cerut sa fie lasat sa plece liber de contract in China. Președintele Florentino Perez a confirmat informația. Sergio Ramos, fundașul central spaniol al lui Real Madrid, vrea sa plece de la echipa, avand o oferta avantajoasa din China. Ramos i-a cerut…

- Zinedine Zidane (46 de ani) a caștigat trei Ligi ale Campionilor consecutive cu Real Madrid, iar acum vrea neaparat și titlul de campion in Spania. „Pentru mine, repet, obiectivul principal este titlul in Spania. E cel mai dificil de obținut. In Liga Campionilor ai doar 12 meciuri, in La Liga sunt…

- Real Madrid joaca in aceasta seara, de la ora 22:30, pe terenul Valenciei, intr-o partida din etapa a 3o-a din La Liga. Primul test major al lui Zinedine Zidane de la revenirea pe banca Realului. Dupa 2-0 cu Celta și 3-2 cu Huesca, los Blancos joaca la Valencia, pe "Mestalla". Aproape sigur, Zidane…

- Real Madrid joaca azi, de la ora 17:15, intr-un meci din etapa a 28-a din La Liga. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Acesta este primul meci pentru Zinedine Zidane pe banca Realului, dupa revenirea la formația blanco, de la care a plecat in finalul sezonului…

- Joi, la 20:00, a debutat turul optimilor de finala din Europa League. Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat in Spania, intre Sevilla și Slavia Praga (scor 2-2), informeaza Mediafax.Citește și: Tensiuni mari la Real Madrid. Sergio Ramos l-a amenințat pe Florentino Perez ca pleaca de la…

- Relatiile dintre jucatori si conducerea lui Real Madrid sunt din ce in ce mai tensionate. Potrivit presei din Spania, la finalul returului din Liga Campionilor cu Ajax, Florentino Perez si Sergio Ramos au avut o discutie mai aprinsa chiar in vestiar, de fata cu toata lumea, informeaza Mediafax.Citește…

- Eliminati de Ajax din Liga, de Barcelona din Cupa Regelui Spaniei si la 12 puncte de marea rivala in lupta pentru La Liga, Sergio Ramos si colegii sai se vad in fata unei situatii rusinoase. Se cer masuri si, pe langa antrenorii de top precum Joachim Low, Massimilino Allegri si Mauricio Pochettino,…

- Duelul dintre Real Madrid și Barcelona (0-1 la pauza) și-a consumat cel mai tensionast moment al primei reprize chiar inainte de pauza, cand Sergio Ramos i-a spart buza lui Leo Messi. Totul s-a petrecut in jumatatea Realului, la un contraatac al Barcelonei. Ramos l-a deposedat pe Messi și, din viteza,…