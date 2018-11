Stiri pe aceeasi tema

- Sergio Ramos, 32 de ani, a fost gasit pozitiv la dexametazona dupa finala Ligii din 2017, iar medicul Mikel Aremberri anunțase ca i-a facut injecții cu betametazona, alt corticoid. Cazul a fost inchis de UEFA cu acordul WADA (Agenția Mondiale Antidoping). ...

- Capitanul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a fost depistat pozitiv dupa finala din 2017 a Ligii Campionilor, iar la sfarsitul unei partide din aprilie 2018, din LaLiga, a incalcat protocolul antidoping, dezvaluie Mediapart si Der Spiegel citate de News.ro.

