- Romania a pierdut, pe Arena Naționala, meciul cu Spania! Ibericii au condus cu 2-0, dar puteau sa piarda, pe final, toate punctele. George Pușcaș și Dragoș Grigore au ratat singuri cu portarul. S-a terminat 2-1 pentru spanioli, care au terminat meciul in 10.Sergio Ramos a inscris pentru Spania,…

- Cosmin Contra i-a multumit lui Cristian Sapunaru pentru ce a facut pentru prima reprezentativa, insa a mentionat ca nu s-a gandit ca trebuie sa ii contacteze pe jucatorii pe care nu i-a convocat pentru meciurile cu Spania si Malta pentru a-si justifica decizia. "Nu am luat eu decizia ca cineva…

- Dan Petrescu (51 de ani) a comentat rezultatul de egalitate inregistrat de echipa sa in deplasarea de la Sfantu Gheorghe, scor 1-1. Acesta crede ca CFR ar fi meritat sa caștige și il propune la naționala pe Alexandru Paun, cel care și-a completat startul excelent de sezon cu un nou gol. „Știam ca…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri, seara, la finalul partidei cu CFR Cluj, din prima mansa a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor, cu Celtic Glasgow, scor 1-1, ca formatia sa ar fi meritat sa castige, aratandu-se increzator in ceea ce priveste partida retur si…

- Nationala feminina de handbal Under-19 a Romaniei s-a clasat, duminica, pe locul 5 la Campionatul European din Ungaria, dupa ce a invins reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 34-26 (17-13), in meciul pentru clasarea finala, informeaza Hotnews. Principalele marcatoare tricolore au fost Moraru 8 goluri,…

- Sergio Ramos (33 de ani) a fost amendat cu 250.000 de euro de autoritațile spaniole. Autoritațile din Alcobendas, oraș din apropierea capitalei Madrid, au aprobat astazi in unanimitate amenda record pentru Sergio Ramos. Fundașul lui Real Madrid e pedepsit pentru taierea a peste 50 de copaci rari, specii…

- Romania U21 va juca joi impotriva Germaniei U21, in semifinalele EURO 2019, dupa o evoluție foarte buna a „tricolorilor". Gica Hagi le-a dat un sfat important elevilor lui Mirel Radoi. Romania U21 - Germania U21 se joaca joi, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe…

- ROMANIA U21 - CROAȚIA U21 4-1 // Ultima „naționala" a Romaniei care dadea macar 4 goluri la un turneu final era echipa de U18 in 1983. Acea generație invingea, scor 6-0, Turcia, intr-un turneu final ținut in Anglia in care n-a mai dat alt gol și a fost eliminata inca din faza grupelor. ...