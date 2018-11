Capitanul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a declarat, sambata, dupa meciul cu Eibar, scor 0-3, ca avocatii sai vor analiza situatia si vor reactiona dupa informatiile aparute in urma cu o zi in Der Spiegel. El a precizat ca a fost testat antidoping de peste 300 de ori si niciodata nu a incalcat regulamentele, informeaza Marca, scrie News.ro.

“Evident, voi lua masuri, pentru ca au incercat sa imi strice reputatia. In 15 ani nu am refuzat niciodata un control antidoping si cei care au scris stiu ca nu am facut nimic ilegal. Daca am aratat ceva pozitiv in cariera, asta a fost prin munca.…