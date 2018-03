Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat in timpul slujbei de Florii ca Iisus a fost prima ținta a știrilor false, impraștiate de cei care au vrut sa intoarca mesajul sau pentru propriile beneficii. El a accentuat ca in ciuda mandriei și scepticismului unora, nimic nu poate strice bucuria mesajului lui Iisus. ”Pe cruce,…

- Meteorologii din Marea Britanie anunța schimbari de temperaturi in Romania de Paște și Florii. Romanii au cunoscut in ultima vreme mai multe fenomene meteorologice bizare, iar surprizele meteo nu par sa inceteze nici in saptamana dintre Florii și Paște. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cand lucrurile pareau…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- "Am semnat legea" chiar daca aceasta contine "multe lucruri care nu ma multumesc", a declarat Trump, vineri la pranz, la Casa Alba. In cursul diminetii, liderul american a surprins clasa politica amenintand, intr-un tweet, ca-si va folosi dreptul de veto in ceea ce priveste legea adoptata…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, într-un mesaj pe Twitter, înlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca,…

- Parlamentul Catalonei organizeaza o dezbatere și voteaza, joi, un nou candidat la funcția de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renunțat la candidatura pentru ca se afla in arest. Roger Torrent, președintele Parlamentului de la Barcelona a anunțat, miercuri seara, ca Jordi…

- Parlamentul kosovar a ratificat o noua delimitare a frontierei sale cu Muntenegrul, in pofida unor tiruri repetate de gaze lacrimogene ale opozitiei nationaliste de stanga, relateaza AFP. La cea de a cincea incercare, miercuri seara, alesii au trecut la vot, deoarece sedinta a fost intrerupta de patru…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile. ”Este…

- Meciul Belgia - Spania (18-10), arbitrat de romanul Vlad Iordachescu, continua sa suscite controverse in lumea rugbyului international, iar fostul selectioner al Angliei, Clive Woodward, este de parere ca meciul ar trebui rejucat, relateaza ziarul AS. Victoria neasteptata a belgienilor a adus Romaniei…

- "Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019",…

- Echipa Romaniei de rugby s-a calificat la Campionatul Mondial ca urmare a succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), meci arbitrat de romanul Vlad Iordachescu. Situatia este analizata acum la nivel european, iar World Rugby, organismul care guverneaza rugbiul in 15 si…

- Reacția MAE in contextul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Ministerul Afacerilor Externe a spus, miercuri, ca Romania iși exprima solidaritatea deplina cu Marea Britanie in contextul crizei generate de otravirea fostului spion Serghei Skripal, fapta atribuita Rusiei. „Exprimandu-si solidaritatea…

- Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Tillerson a fost inlocuit cu șeful CIA, Mike Pompeo. La cateva ore dupa ce a aflat ca a fost eliberat din funcție, Tillerson a susținut o declarație de presa in care a spus ca se va intoarce la viața privata de acum incolo.…

- Amnesty International a acuzat legea spaniola ce pedepseste apologia terorismului de faptul ca aduce atingere libertatii de exprimare, informeaza marti AFP. In raportul sau, prezentat marti la Madrid si intitulat 'Posteaza pe Twitter... daca ai curaj', organizatia nonguvernamentala estimeaza ca articolul…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…

- Doua lucruri s-au remarcat in partida jucata de Simona Halep in turul trei de la Indian Wells - una grea, in care liderul mondial a simtit din nou ce inseamna ca o jucatoare intrata pe teren fara urma de inhibitie, cu un arsenal bazat pe forta, sa prinda o zi faina de tot. In primul rand - tenacitatea…

- Leo Messi, tata pentru a treia oara: ”Bine ai venit, Ciro!”. Lui Leo Messi ii merge din plin. barcelona defileaza in campionatul Spaniei, iar familia se marește pe zi ce trece. Astfel, ziarele spaniole au anunțat ca in familia starului argentinian a mai aparut un nou membru: Ciro. Leo Messi a confirmat…

- Medicul cercetat pentru luare de mita a primit 300 de lei de la denuntator in Eveniment / 300 de lei este suma primita de medicul internist Virgil Rosoiu, angajat al Spitalului Judetean Alexandria, pentru acordarea de ingrijiri de specialitate unui pacient internat pe sectia medicala. “In…

- Marcin Momot, reprezentant al CD Projekt Red, a confirmat pe Twitter ca Geralt, din triliga The Witcher, va aparea intr-un joc video a carui lansare va avea loc in acest an. CD Projekt Red nu are vreun studio partener, ce face ca speculațiile sa fie cu atat mai multe. O idee ar fi un joc brawler…

- Prey a fost, alaturi de The Evil Within 2, cel mai neindreptațit joc AAA al anului trecut. In ciuda gameplay-ului emergent, nivelelor interconectate, graficii bune, elementelor RPG solide și, per total, a faptului ca este System Shock 3 in toate, mai puțin nume, vanzarile au fost mult sub…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre 175.000 si 200.000, potrivit organizatorilor, au participat la aceasta manifestatie pentru a revendica infiintarea unei noi regiuni, ''situata'' in zonele mai putin secesioniste ale Cataloniei. Intr-o mare de drapele spaniole…

- Fotbaliștii care au murit de inima, in timp ce erau in varful carierei. Decesul italianului Davide Astori (31 de ani), care a murit in somn in urma unui infarct, se inscrie intr-o lista lunga cu jucatori disparuți. Dar nu dupa ce au renunțat la fotbal, ci in plina cariera. In Romania au decedat Catalin…

- FC Barcelona a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Atletico Madrid, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei, in care Lionel Messi a marcat golul 600 din cariera. Messi a inscris in minutul 26. Este al 539-lea gol marcat de argentinian pentru FC Barcelona.Lionel…

- Decesul lui Davide Astori, survenit in cursul nopții de sambata spre duminica, a șocat lumea fotbalului. Vedetele sportului-rege nu au intarziat sa-și manifeste regretul pentru trecerea in neființa a capitanului Fiorentinei. Foarte multe mesaje au fost postate de fotbaliști sau de cluburile de fotbal…

- Rapperul Rick Ross a fost internat de urgența dupa ce a fost gasit inconștient, joi dimineața. Potrivit presei americane el ar fi ținut in viața doar de aparatele de mentinere artificiala a functiilor cardio-respiratorii, dar familia neaga aceasta informație, scrie Agerpres. Artistul a fost preluat…

- Enrique Castro "Quini", care a evoluat in cursul carierei sale la FC Barcelona si Sporting Gijon, a incetat din viata marti, la varsta de 68 ani, in urma unei crize cardiace pe care a suferit-o in timp ce se afla la volan. TRAGEDIE IN BOX. Un pugilist A MURIT la spital dupa ce a castigat lupta…

- Real Madrid a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Leganes, intr-un meci restanta din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei, in care a fost condusa cu 1-0.Gazdele au deschis scorul prin Bustinza, in minutul 6. Pentru Real Madrid au marcat Lucas Vasquez ’11, Casemiro ’29…

- Evanghelistul Billy Graham a murit miercuri, 21 februarie, la varsta de 99 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanti promotori ai crestinismului din ultimii 100 de ani. Billy Graham, supranumit „Pastorul Americii”, a murit la varsta de 99 de ani, la resedinta sa din Montreat, Carolina de Nord,…

- Real Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-3, echipa Betis Sevilla, in etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei. Marco Asensio a reusit sa marcheze de doua ori, iar Real Madrid a ajuns la 6.000 de goluri marcate in campionatul spaniol.Asensio a marcat in minutele 11 si 59,…

- Creatorul Ethereum, Vitalik Buterin a postat sambata pe Twitter un mesaj de avertizare pentru investitorii in criptomonede, prin care a spus ca monedele virtuale sunt active noi, extrem de volatile si ar putea ajunge oricand la zero. Aproape toate marile criptomonede sunt in crestere in…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- "Viețile oamenilor sunt distruse de o simpla acuzație. Unele sunt adevarate, altele sunt false. Unele sunt vechi, altele sunt noi. Nu exista nicio recuperare pentru cineva acuzat in mod fals - viața și cariera au disparut. Mai exista un proces corect?", a scris, pe Twitter, președintele Donald Trump.…

- "A-l concedia pe Rod Rosenstein (numarul doi din Departamentul Justitiei), cadre din conducerea Departamentului Justitiei sau pe Bob Mueller (procurorul special insarcinat cu ancheta asupra ingerintei ruse) ar putea crea o criza constitutionala fara precedent" din epoca Nixon, au avertizat liderii…

- Simona Halep are suporteri in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce i-a adus numai cuvinte de lauda in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe romanca și dupa infrangerea din finala de la Australian Open. „Vor mai fi multe finale, fata! Tu doar continua sa-ti…

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat recent la contractul de sponsorizare cu Simona Halep, a oferit o prima reacție dupa finala incredibila de la Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in trei seturi, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.Firma germana, care de altfel o sponsorizeaza…

- Simona Halep a anunțat in doua randuri de cand e la Australian Open ca dupa acest turneu iși va lua o mica vacanța, absentand astfel de la turneul dina Sankt Petersburg, dar rușii nu se lasa și pun presiune pe liderul mondial. Organizatorii turneului din Rusia spera s-o convinga pe jucatoarea noastra…

- Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news" Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg,…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Spaniolul Victor Valdes, portar al echipei FC Barcelona intre 2002 si 2014, a lasat sa se inteleaga ca se retrage din fotbal si din viata publica, dupa ce si-a inchis conturile de pe retelele de socializare, la 7 luni dupa ce a parasit Middlesbrough, ultimul sau club, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Manchester City a impresionat in acest sezon, fiind neinvinsa in Premier League, unde conduce detasat in fruntea clasamentului. Daca pe plan profesional lucrurile merg aproape perfect, David Silva nu traverseaza o perioada foarte buna, pe plan personal. Spaniolul a fost invoit de Pep Guardiola in…

- Cauzele incendiului sunt deocamdata necunoscute. Flacarile s-au raspandit cu mare rapiditate din cauza vanturilor puternice generate de furtuna Bruno, care s-a abatut asupra Insulelor Baleare si a unor regiuni ale Spaniei. Rafalele din Mallorca au inregistrat viteze de aproximativ 85 de kilometri…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…