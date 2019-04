Sergiana relanseaza restaurantul Stana Turistica din Poiana Brasov cu o investitie de 1,5 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- O companie are in plan sa deruleze la Iasi proiecte in valoare de peste 300 milioane euro. Prime Kapital vrea sa construiasca un proiect mixt (locuinte si birouri), pe o suprafata 10 ha pe fosta platforma Tomiris din Zona Industriala, si sa amenajeze, la ERA, unul dintre cele mai mari mall-uri din tara.…

- # Atribuire de lucrari cu efect intarziat la Campulung Cum-necum se tulbura mereu apele la Campulung si, ca de fiecare data, inotatorul salvator este primarul Liviu Taroiu! Ultima valureala a pornit cand de-abia se intrase in 2019, atunci cand s-a aflat ca unul dintre principalele obiective de investitii…

- Peste 2,7 milioane de lei au fost investiti in modernizarea Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, care devine astfel printre cele mai moderne din Romania, cu conditii de cazare si masuri de securitate la standarde europene, potrivit…

- Lucrarile vor incepe la finalul sezonului si ar urma sa dureze 42 de luni. Arena va primi un acoperis retractabil si va fi mai inalta decat actuala structura cu 12 metri, iar suprafata va creste cu 66.000 de metri patrati. Un ecran urias va incorjura stadionul si va fi montat sub acoperis. Capacitatea…

- CompaniaTenarisSilcotub a finalizat cea mai importanta investiție din ultimele 12 luni din fabrica de țevi din Zalau, cea de retehnologizare a liniei de finisare a țevilor destinate industriei de petrol și gaze in valoare de 8 milioane de dolari. Modernizarea liniei de finisare s-a facut cu echipamente…

- zefiR este o noua abordare care s-a dovedit a fi un model sustenabil ce poate fi replicat in orice alta comunitate vulnerabila: o abordare integrata ce vizeaza educația, sanatatea, dezvoltarea economica, dezvoltarea comunitara și locuirea – fiecare element fiind

- Simona Halep isi asigura viitorul si dupa retragerea sa din tenis, de unde a strans deja zeci de milioane de euro. Fostul lider mondial din circuitul feminin a prins gustul afacerilor, iar recent a directionat bani spre imobiliare, domeniu in care investeste deja de cativa ani, potrivit Mediafax.Citește…

- Startup-ul lansat de o echipa din Oradea, TypingDNA, care a creat o solutie online de securitate bazata pe modul în care tasteaza utilizatorii a primit o investitie de 1,5 milioane de dolari din partea fondului local de investiții GapMinder si a altor investitori din Statele Unite si Marea Britanie.Citeste…