- Activitatea militara a Aliantei Nord-Atlantice in apropierea frontierelor Rusiei a atins un nivel fara precedent de la incheierea Razboiului Rece, a declarat miercuri ministrul apararii rus Serghei Soigu la o reuniune la Minsk a Colegiului comun al ministerelor apararii din Federatia Rusa si Belarus,…

- Moscova va percepe orice atac militar impotriva Belarus drept un act de agresiune impotriva Rusiei si va reactiona in consecinta, a avertizat luni ambasadorul rus la Minsk, Mihail Babici, citat de agentia de presa RIA Novosti preluata de Agerpres. 'Un moment foarte important, cred eu... atat…

- Activitatea militara rusa in Marea Neagra s-a intensificat și asta reprezinta un motiv de ingrijorare pentru Romania. „Federația Rusa folosește Marea Neagra pentru a inspira forța in estul Mediteranei”, a declarat ministrul aparirii, Mihai Fifor, in cadrul unei conferințe internaționale organizata de…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu (foto), a informat ca livrarea sistemelor de aparare aeriana S-300 in Siria a fost finalizata, iar SUA au anunțat ca pun la dispoziția NATO -capabilitațile lor de razboi cibernetic.

- Langa noi, in nefericita Ucraina, de-abia acum poate incepe Marele Razboi, eveniment major care poate marca, deocamdata, geografia spirituala a zonei, dar avand un evident potential enorm de a genera cel mai periculos dintre toate conflictele posibile: Razboiul pentru Adevarata Credinta

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se opune ridicarii sanctiunilor UE impuse Rusiei, atat timp cat nu exista progrese in procesul de pace din estul Ucrainei, relateaza AFP. "Nu avem in vedere ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei atat timp cat acordurile de la Minsk…

- Sute de vehicule de lupta blindate ale armatei chineze, elicoptere de atac, avioane de lupta și mii de soldați participa la cel mai mare exercițiu militar care are loc in Rusia din anul 1981, intr-o desfașurare de forța a celor doua mari puteri militare din Asia.

- Moscova și Republica Centrafricana au semnat marți, 21 august, un acord de cooperare militara. Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu și omologul sau din Republica Centrafricana, Marie-Noelle Koyara, au semnat documentul la Moscova, in marja participarii demnitarului african la expoziția de aparare…