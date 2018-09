Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu l-a avertizat marti pe omologul sau israelian Avigdor Liberman ca Moscova isi rezerva 'dreptul sa riposteze' dupa doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion de recunoastere rusesc, cu 15 militari la bord, Rusia considerand…

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters.

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…

- Autoritatile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfasurare de forte navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters.

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…

- Decizia Turciei de a cumpara sisteme antiaeriene S-400 din Rusia va avea "consecinte", a avertizat marti Wess Mitchell, asistent al secretarului de Stat american pentru Afaceri Europene si Eurasiatice, scrie mediafax.ro.