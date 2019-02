Stiri pe aceeasi tema

- NATO si Rusia nu au reusit vineri sa încheie o disputa privind o noua racheta ruseasca despre care aliatii occidentali sustin ca este o amenintare pentru Europa, impasul aducând si mai aproape SUA de retragerea dintr-un tratat important pentru controlul armelor, potrivit Reuters.…

- Adjunctul ministrului polonez de Externe, Maciej Lang, s-a intalnit luni la Teheran cu omologul sau iranian pentru a incerca sa rezolve o disputa privind decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, relateaza postul France 24.

- Rusia considera inacceptabil ca Statele Unite sa ceara Moscovei sa distruga sistemul de rachete de croaziera de tip 9M729, despre care Washingtonul susține ca incalca prevederile tratatului din perioada Razboiului Rece, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Rusia a propus organizarea unei…

- Statele Unite vor demara pe 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura sase luni, in urma esecului celor mai recente discutii pe aceasta tema, a anuntat un oficial american. Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate…

- "Exista o noua chestiune problematica care a generat probabil cea mai mare ingrijorare a noastra si pe care am inceput sa o prezentam Statelor Unite in formatul bilateral al acestui Tratat. Se refera la instalarea lansatoarelor Mk-41 in cadrul Sistemului Aegis montat in Europa pentru presupuse sarcini…

- Rusia a trimis, luni, un avion de vanatoare pentru interceptarea unei aeronave americane de recunoastere, in zona internationala a Marii Negre, anunta armata Statelor Unite, denuntand o actiune "iresponsabila" a Moscovei.