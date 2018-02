Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminind integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citind agentiile de stiri RIA si Tass. De asemenea, Rusia considera drept lipsita de intelepciune…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP, conform News.ro . Reuniunea acestei coalitii conduse de catre…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP, potrivit agerpres. „Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Avioane de razboi turcesti au bombardat tinte ale militiei kurde in regiunea Afrin din Siria, a anuntat armata turca vineri, in timp ce un ONG de monitorizare a declarat ca raidurile au ucis sapte combatanti si doi civili, informeaza Reuters.Guvernul local din Afrin a acuzat Turcia ca a creat…

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Seful diplomatiei de la Berlin a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP, citat de News.ro . ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute,…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Situatia umanitara din provinciile siriene Idlib si Ghouta de Est se va imbunatati substantial odata ce Statele Unite vor incepe cu adevarat lupta impotriva gruparii teroriste Frontul al-Nusra, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass. In cadrul unei…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Artileria turca a bombardat luni pozitii ale militiilor YPG, in a treia zi a ofensivei asupra enclavei kurde siriene din Afrin, in conditiile in care zeci de mandate de arestare au fost emise in Turcia in legatura cu aceasta operatiune pentru "propaganda terorista", scrie AFP.

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, si Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, au discutat sambata seara despre situatia din Siria si despre masuri ce trebuie implementate pentru asigurarea stabilitatii din regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- "Statele Unite incearca sa formeze structuri alternative de autoritate in zone vaste de pe teritoriul Siriei", a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa organizate la Natiunile Unite."Acest lucru se intampla si intra in contradictie cu angajamentele asumate (de Statele…

- Grupul insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG) a transmis ca armata turca a lansat aproximativ 70 de obuze de artilerie spre localitati kurde din regiunea Afrin. Administratia Recep Tayyip Erdogan a confirmat inceperea operatiunii militare asupra regiunii siriene Afrin. "Operatiunea…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Acuzatiile generalului Valeri Gherasimov, facute prin intermediul unui ziar rus, au in centru o baza militara a Statelor Unite, aflata in punctul de frontiera Tanf, intre Siria si Irak. Rusia sustine ca baza americana actioneaza in mod ilegal, iar zona din jurul ei permite militantilor sa opereze…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…