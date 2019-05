Stiri pe aceeasi tema

- Ma astept ca secretarul de stat si el (Lavrov) bineinteles sa aiba ocazia sa discute’ si ‘Venezuela face parte din aceasta discutie’, a declarat presei, sub rezerva anonimatului, responsabilul citat. Ei vor discuta mai pe larg despre ‘ingrijorarile noastre privind atitudinea Rusiei in special fata…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut încetarea implicarii Rusiei în Venezuela, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters. Pompeo i-a spus lui Lavrov ca implicarea cubaneza…

- Situatia din Venezuela nu va conduce la repetarea 'crizei rachetelor' din 1962 in Cuba, care a pus pe picior de confruntare Rusia si SUA, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, intr-un interviu publicat miercuri de ziarul Moskovski Komsmolet, citat de agentiile de presa EFE si TASS.…

- Prezenta ''specialistilor rusi'' in Venezuela are loc in baza unui acord de cooperare tehnico-militara intre cele doua tari, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, informeaza Reuters si RIA Novosti, potrivit agerpres.ro."Prezenta…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a condamnat sambata, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau american Mike Pompeo, "amestecul flagrant" si "influenta distructiva" a Statelor Unite in Venezuela, transmite AFP. "Provocarea si influenta externa distrugatoare, tocmai sub pretextul ipocrit…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, împotriva "recurgerii la forta" în Venezuela, a informat Moscova, în contextul în care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. În…

