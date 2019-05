Serghei Lavrov: O soluţie militară a SUA în Venezuela nu poate exista. Urmările ar fi catastrofale "In urma contactelor pe care le-am avut cu oficiali americani, europeni si latino-americani nu am vazut sustinatori ai unei solutii militare. Sper ca aceasta constientizare, de care dau cu totii dovada, va fi transpusa si intr-o politica practica, sper ca nu va exista o solutionare militara, pentru ca aceasta ar fi catastrofala", a subliniat ministrul rus. Solicitat sa precizeze daca diplomatii americani dau dovada de o astfel de constientizare, Lavrov a raspuns afirmativ.



