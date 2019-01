Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut joi o întâlnire a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pe tema crizei din Venezuela, dupa ce președintele american Donald Trump a informat miercuri ca îl recunoaște pe liderul opoziției, Juan Guaido, ca președinte interimar, relateaza site-ul postului…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Liderul opozitiei si sef al Adunarii Nationale (Parlamentul) din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei, fiind sustinut de mai multe tari, inclusiv Statele Unite, Argentina, Brazilia, Guatemala, Canada, Columbia, Costa Rica, Peru, Chile si Ecuador.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat, joi, „curajul sutelor de mii de venezueleni care au ieșit în strada pentru libertate”, în fața „alegerii ilegitime a lui Nicolas Maduro”. Într-un mesaj postat pe Twitter, Macron a afirrmat ca „Europa susține…

- Cel puțin 16 persoane au murit miercuri in urma protestelor anti-guvernamentale declanșate in Venezuela, a informat portalul de știri El Pitazo, citat de agenția Tass.Sute de protestatari au ieșit sa protesteze in mai multe localitați din Venezuela, cerand demisia lui Maduro. Comisia…

- Brazilia, Columbia, Peru si Canada au anuntat miercuri ca il recunosc pe opozantul Juan Guaido, presedinte al parlamentului de la Caracas controlat de opozitie, ca presedinte interimar al Venezuelei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania,…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…