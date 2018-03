Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Japonia are un numar insemnat de obiective care necesita cooperarea cu Rusia, inclusiv in privinta Coreei de Nord, a declarat miercuri ministrul japonez de Externe, Taro Kono, in urma unei intrevederi la Tokyo cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat regret, luni seara, ca Uniunea Europeana a preferat solidaritatea cu Guvernul de la Londra in defavoarea obiectivitatii, in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie.

- Dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie sunt "din ce in ce mai absurde", a declarat luni seful diplomatiei britanice Boris Johnson, informeaza AFP. "Dezmintirile Rusiei sunt din ce in ce mai absurde", a afirmat Boris Johnson la sosirea sa la…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat la BBC ca Londra dispune de „dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita Noviciok“ cu care a fost otravit fostul spion rus…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Refuzul Marii Britaniei de a coopera cu Rusia in cazul otravirii fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, reprezinta o incalcare grava a convenției cu privire la interzicerea armelor chimice, afirma ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Un fost spion rus e in stare critica in spital, in Marea Britanie, aparent otravit și, odata cu el, otravita și fiica sa. Amandoi au fost expusi unei substante neidentificate inca, in timp ce se aflau intr-un centru comercial.

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat publicitatii cu putin timp inainte de deschiderea sesiunii anuale a parlamentului. Fondurile alocate se ridica la 1.107 miliarde de yuani (175 de miliarde de dolari), potrivit acestui raport citit…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la Ljubljana ca este daunator si periculos ca statele din Balcanii de Vest sa fie obligate sa aleaga intre Rusia si Occident. La conferinta de presa organizata dupa intrevederea cu ministrul sloven de externe, Karl Erjavec, Lavrov a apreciat ca asa…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatie pe care il vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile". - continua -

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- Un nou echilibru de putere se contureaza in Orientul Mijlociu. Acordul Sykes-Picot a fost la originea haosului actual din Orientul Mijlociu. O intelegere secreta, semnata la 16 mai 1916 intre Londra si Paris, prefigura frontierele aflate in vigoare timp de un secol in Orientul Mijlociu si semana germenii…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datand din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Liderii rusi au pozitionat tara in "opozitie directa cu Occidentul", provocand ingrijorari ca relatiile intre cele doua parti sunt la nivelul cel mai ostil de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul de externe britanic Boris Johnson, relateaza dpa. "Relatiile…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.