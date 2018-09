Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, s-a aratat marti "deranjat si profund dezamagit" de anuntul privind un mecanism european menit sa permita tarilor si companiilor straine sa scape de sanctiunile Statelor Unite contra Iranului, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest mecanism a fost devoalat…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat ca este pregatit sa aiba o intrevedere cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, la o inițiativa a Statelor Unite, scrie Mediafax."Doar daca iși dorește acest lucru. Noi nu ne impunem…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca "nimeni nu va mai profita" de pe urma Statelor Unite si a denuntat excedentul comercial al unor tari, o referire la China, informeaza mediafax. "Nimeni nu va mai profita de pe urma Statelor Unite. Nu vom mai permite ca angajatii nostri sa devina victime",…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Am sentimentul ca vom avea un al doilea summit destul de rapid', a declarat Trump in marja Adunarii…

- Statele Unite vor castiga razboiul comercial cu China, a dat asigurari duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP. "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii…

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, i-a spus secretarului american de stat, Mike Pompeo, ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune sanctiuni economice Administratiei de la Ankara, relateaza Reuters.