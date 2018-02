Serghei Lavrov: Acuzatiile la adresa Moscovei de ingerinta in alegerile din Statele Unite sunt gogosi

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP. "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Cine ii inarmeaza pe rebelii kurzi? Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, neaga implicarea americana in aceasta problema sensibila. Declarația demnitarului vine la doar o zi dupa ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca ar susține principala forța militara kurda prin…

- Rusia isi va relua reteta care a functionat in 2016 - conturi false pe retele de socializare, campanii de dezinformare, pirataj - cu scopul de a influenta alegerile parlamentare americane din noiembrie, a avertizat seful serviciilor americane de informatii Dan Coats, relateaza AFP.Audiat marti…

- Rusia va incerca sa se implice in alegerile partiale americane din 2018 si va continua campania de raspindire a informatiilor false dusa impotriva SUA si a aliatilor sai, arata datele unui raport emis, marti, de serviciile secrete din SUA citat de The Associated Press.

- Ingerinta Rusiei in politica americana continua si ameninta alegerile la jumatatea mandatului prezidential programate in luna noiembrie, a declarat marti Dan Coats, directorul comunitatii nationale de informatii americane, in cadrul unei audieri in Senat, relateaza AFP. 'In intreaga…

- Liviu Dragnea ii cere lui Klaus Iohannis sa ia masuri, in cazul in care acuzațiile la adresa DNA se vor dovedi adevarate."Nu-i dau sfaturi domnului președinte. Președintele trebuie sa aștepte cu maxim interes ancheta Inspecției Judiciare care ințeleg ca tocmai a inceput. Nu poate fi trecut…

- Ministrul Justitiei trebuie sa faca ceea ce ii cere legea, a declarat vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, referindu-se la o serie de afirmatii facute duminica seara in spatiul public referitoare la DNA."Ce am vazut aseara cred ca e absolut inspaimantator. Cred ca trebuie…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP.

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.…

- Succesele Rusiei in materie de politica interna si externa provoaca alergie Occidentului, considera ministrul de externe rus Serghei Lavrov, vorbind intr-o intalnire cu finalistii concursului 'Liderii Rusiei', o competitie deschisa pentru conducatori din noua generatie din Federatia Rusa, relateaza…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei. Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Kremlinul a declarat luni, prin purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, ca noul raport cu sanctiuni americane asteptat luni reprezinta o incercare de a influenta alegerile prezidentiale programate pentru martie in Rusia, dar ca aceasta nu va influenta votul, relateaza Reuters. ''Noi…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Gianluca Mech a devenit in scurt timp unul dintre cei mai cunoscuti, mai apreciati si mai ascultati nutritionisti, iar acest lucru se intampla acum si in Statele Unite. Petrecerea ce a marcat 40 de ani de la lansarea filmului „Saturday Night Fever”, organizata de Gianluca Mech la New York la jumatatea…

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, a declarat, pentru Agerpres, ca a inceput vineri o ancheta si cerceteaza daca preotul profesor de religie din Copsa Mica, reclamat de elevi ca s-ar fi masturbat, este vinovat.

- Acuzațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind presupusa asistența oferita de Rusia Coreei de Nord sunt &"total lipsite de fundament&", afirma surse din cadrul Ministerului rus de Externe, cerând Administrației americane sa respecte

- Statele Unite încearca sa influenteze situatia din Rusia înainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice împotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Donald Trump este din nou in centrul atenției dupa ce a folosit cuvinte grele la adresa imigranților din țari foarte sarace. Președintele nu ințelege de ce Statele Unite accepta oameni din Haiti sau Africa și și-ar dori imigranți din state ca Norvegia.

- „Moscova s-a amestecat cu siguranța în alegerile americane prezidențiale și foloseste o strategie foarte sofisticata, prin dezinformare și propaganda și prin rețelele de socializare, pentru a polariza societatile și pentru a învrajbi comunitațile una împotriva celeilalte…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca afirmatiile deputatului Emanuel Ungureanu sunt „absolut nereale”, precizand ca toate controalele pe care le-a demarat institutia pe care o conduce la Institutul de transplant renal de la Cluj au fost facute in colaborare cu DIICOT.

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a reiterat joi amenintarile la adresa tarilor care vor vota in favoarea unei rezolutii ce condamna decizia Washingtonului de a desemna Ierusalimul drept capitala statului Israelul, cu putin timp inainte de votul din Adunarea Generala a ONU, relateaza AFP."Statele…

- Ingerintele în campaniile electorale din Rusia reprezinta ceva frecvent, iar Statele Unite sunt implicate în mod special în acest lucru, a declarat, vineri, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov în fata membrilor Casei Superioare a

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Vladimir Putin a declarat joi ca acuzatiile de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016 au fost "inventate" de adversarii lui Donald Trump pentru a-l "delegitima", sustinand ca existenta contactelor cu echipele candidatilor reprezinta o "practica obisnuita", scrie AFP.

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a transmis, luni, ca nu se va lasa intimidata de actiunile de hartuire din ultima perioada, facand referire la acuzatiile aparute in spatiul public referitoare la activitatea Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR).

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a susținut marți o conferința la George Washington University, prilej cu care a transmis un mesaj de condoleanțe in contextul trecerii in neființa a fostului Suveran al Romaniei, Majestatea sa Regele Mihai I, anunța Ambasada…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…

- Tribunelele din Statele Unite ale Americii nu pot judeca Turcia, a declarat, sambata, presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand referire la cazul unui om de afaceri turc acuzat ca ar fi ajutat Iranul sa incalce sanctiunile internationale, relateaza Reuters.

- Astfel, potrivit unor studii repetate ale diferitelor universitati britanice si americane, numai in cazul Brexitului a rezultat un numar de peste 150.000 de conturi false, aparute din neant, extrem de active in perioada campaniei electorale.

- Șeful diplomației americane Rex Tillerson susține ca "împreuna cu prietenii din Europa recunoaștem amenințarea activa pe care Rusia o prezinta&", într-un discurs ținut marți, pe tema politicii Statele Unite în Europa și

- Șase ani a jucat Eric Abidal pe Camp Nou, patru cu Pep Guardiola antrenor, intre 2008 și 2012. Au cucerit impreuna o mulțime de trofee, dar nu s-au ințeles bine intotdeauna. "La inceput, legatura dintre noi a fost foarte complicata", a declarat ex-internaționalul francez (38 de ani) la postul de radio…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Klaus Iohannis dupa decizia președintelui de a-i chema anul acesta la parada de 1 Decembrie pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acuzațiile jurnalistului vin in contextul in care Klaus Iohannis a afirmat ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze in…

- Consultari pe tema eliberarii de vize de catre consulatele americane in Rusia ar putea sa fie reluate ”in curand”, a declarat luni ambasadorul american la Moscova Jon Huntsman pentru agentia rusa Tass, scrie Reuters. ”Cred ca in viitorul apropiat ele (consultari cu privire la eliberarea vizelor)…