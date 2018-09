Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, s-a aratat marti "deranjat si profund dezamagit" de anuntul privind un mecanism european menit sa permita tarilor si companiilor straine sa scape de sanctiunile Statelor Unite contra Iranului, transmite AFP. Acest mecanism a fost devoalat luni seara de catre…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a criticat marti Washingtonul, intr-un discurs sustinut in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite, pentru politica sa ostila asupra Iranului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat luni, cu ocazia reuniunii Adunarii Generale ONU, ca probabil se va intalni din nou, "destul de curand", cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov l-a informat vineri pe omologul sau american Mike Pompeo - in cadrul unei convorbiri telefonice - ca Rusia "respinge categoric" noile sanctiuni ale Washingonului impotriva Moscovei, potrivit diplomatiei ruse, citata de AFP. Cu ocazia acestei convorbiri…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, i-a spus secretarului american de stat, Mike Pompeo, ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune sanctiuni economice Administratiei de la Ankara, relateaza Reuters.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "cea mai facila", desi nu poate spune daca liderul de la Kremlin este prieten ori inamic.