Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a cerut vineri SUA sa nu dea publicitatii stenogramele convorbirilor telefonice dintre Donald Trump si Vladimir Putin dupa publicarea unei discutii controversate a presedintelui american cu omologul sau ucrainean, potrivit France Presse. "In ceea ce priveste rezumatele…

- Transcrierea convorbirii telefonice dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ridica valul asupra discutiilor in general secrete ale presedintilor americani cu alti lideri. Dar aceasta transparenta s-ar putea sa aiba efecte la fel de toxice pentru diplomatia americana ca si scandalul…

- Donald Trump s-a revoltat, miercuri, contra procedurii de demitere lansata impotriva sa de opozitia democrata pentru ca i-a cerut presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, sa dispuna o ancheta asupra rivalului sau politic Joe Biden, relateaza AFP. "Destituirea pentru asta? E o gluma!",…

- Președintele american Donald Trump i-a cerut intr-adevar omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o convorbire telefonica din iulie, sa verifice daca fostul vicepreședinte Joe Biden a avut vreun rol in renunțarea la o ancheta care viza o companie in care a lucrat fiul sau, Hunter, potrivit…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Alegatiile potrivit carora presedintele Donald Trump ar fi facut presiuni asupra presedintelui ucrainean pentru a demara investigatii pe tema activitatilor de afaceri din Ucraina ale fiului principalului sau contracandidat, Joe Biden, dinamiteaza cursa electorala pentru anul 2020. Trump a declarat ca…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…