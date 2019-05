Stiri pe aceeasi tema

- 62 de copii din Romania si Republica Moldova au concurat in competitie, iar opt dintre acestia au plecat acasa cu trofee. Spre incantarea micutilor, concursul s-a incheiat cu un recital vocal-instrumental sustinut de Piro Gaqi (pian), Anca Sandu (soprana) si Camelia Pavlenco (soprana-pian).

- La capatul mai multor etape finale si de selectie ale Campionatului National, municipiul Campulung Moldovenesc a gazduit sambata, in premiera, Campionatul balcanic de alergare montana pentru juniori si seniori. La startul competitiei s-au prezentat sportivi din sapte tari: Bulgaria, Israel, Ucraina,…

- AS Kinder Constanta a participat la intrecerile de la doua categorii de varsta ale turneului international May Cup Moldova, care s a desfasurat la Chisinau, in Republica Moldova. Gratie unor evolutii foarte bune, constantenii au castigat ambele sectiuni, 2003 si 2005, obtinand si doua premii individuale.…

- Corpul neinsufletit al studentei din Republica Moldova care a murit in urma unei petreceri dintr-un club din Galati a ajuns acasa.Primarul localitatii Iargara, din raionul Leova, Mutaf Eugeniu Nicolae, a comunicat pentru PUBLIKA.

- Moldoveanul care in timp record a ajuns unul dintre cei mai ravniți regizor atat in Republica Moldova cat și in Romania, Roman Burlaca este invitatul special a emisiunii in Prim Plan cu Iulia Sanduța.

- A 14-a editie a seminarului international de goju-ryu de la Chisinau a strans un numar record de karateka. Aproape 50 de instructori din Republica Moldova, Romania, Ucraina si Kazahstan si-au perfecționat abilitațile și au invațat tehnici noi de la renumitul maestru Victor

- CEC a centralizat, pana luni dimineata la ora 07.00, procesele verbale din 2.086 sectii de votare din totalul celor 2.141 constituite, iar potrivit acestor date PSRM a obtinut 31,45% din voturile din circumscriptia nationala. Pe pozitia a doua se claseaza principala formatiune politica de opozitie,…