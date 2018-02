Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza emoționanta pentru Serena Williams! Soțul ei, fondatorul Reddit, a pus la cale o surpriza de proporții, utilizand o serie de panouri publicitare. Serena, Alexis și fiica lor Alexis Ohanian a impanzit orașul Palm Springs cu panouri publicitare in onoarea tenismenei, mama fetiței lui, Alexis…

- 8 Martie este cunoscuta in toata lumea ca Ziua Internaționala a Femeii. Deși nu acesta ar trebui sa fie singurul prilej prin care sa ne amintim cat de importante sunt femeile in viața noastra, merita sa le facem o declarație chiar de ziua lor. „Orice femeie” este poate cel mai frumos poem scris pentru…

- Ieri, 25 februarie, pe scena Salii Palatului au urcat Aurelian Temisan, Dan Bittman, Connect-R si Viorica de la Clejani care i-au fost alaturi artistei Andra in concertul „Aievea”. Jurata de la „Romanii au talent” i-a facut, in cadrul concertului, o declaratie de dragoste soțului ei, Catalin…

- Persoanele fizice sau juridice care predau pentru casare masini mai vechi de 12 ani ar urma sa primeasca un voucher de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect depus la Senat.

- Mihai Bendeac, juratul emisiunii „iUmor”, este un romantic incurabil in viața de zi cu zi. De altfel, și in culisele emisiunii a mai amintit de ființele care i-au marcat existența, fie ca a fost vorba de cei dragi din familie, foste iubite sau chiar prieteni. De data asta, Mihai i-a impresionat pe fani…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Lazar: Nu exista nici un fel de motiv intemeiat de revocare a sefei DNA Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar afirma ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Trebuie sa stim ca în acest context…

- Gest extrem al unui tanar de 19 ani din satul Chircesti, comuna Miclesti, judetul Vaslui. Dezamagit in dragoste si afectat dupa ce parintii au divortat si mama lui a plecat in strainatate, Marian a decis sa-si ia viata. Ultima deceptie suferita de Marian Macovei, despartirea de iubita lui, a fost…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Dupa ce Monica Gabor a aratat, in exclusivitate pentru SPYNEWS, cel mai tare site monden din Romania, ca a primit un inel impresionant de la Mr. Pink, aceasta chiar nu este despartita de el. Nu doar ca l-a primit din partea persoanei pe care o iubeste, dar este posibil ca familia sa se extinda.

- Imediat dupa ce DNA a hotarat sa iasa in public in cazului marelui scandal, ziariștii au simțit nevoia sa iși spuna parerea. Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa in care a oferit informații cu privire la acuzațiile care s-au lansat pe piața din momentul inregistrarilor facute…

- Felix Baumgartner a profitat de Valentine’s Day pentru a-i face și o declarație de dragoste publica iubitei sale, Mihaela Radulescu. Celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner se iubește de peste trei ani cu vedeta de televiziune Mihaela Radulescu . Felix și Mihaela stralucesc unul la brațul celuilalt…

- George Clooney a dovedit inca odata cat de mult o iubește pe soția sa, cea care l-a facut tata pentru prima data anul trecut, și i-a facut o declrație superba de dragoste in cadrul unui interviu, scrie US Magazine. Chiar cand credeai ca George Clooney nu poate fi mai perfect, el a mers mai departe și…

- O mare actrița a poposit in platoul "Guess my age -Ghicește varsta". Teodora Mareș a jucat in unul dintre cele mai indragite filme romanești, "Declarație de dragoste", iar frumusețea ei a ramas, parca, intacta.

- Adela Popescu a facut una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pentru partenerul ei de viața, actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan. Radu Valcan a implinit 41 de ani pe 8 februarie. Prezentatorul de televiziune este casatorit, din august 2015, cu vedeta TV Adela Popescu . In…

- Dupa ce in luna decembrie in municipiul Brasov a aparut un panou care afisa mesaje de genul ca vaccinarea ucide, acum alte doua panouri au aparut pe DN1. Mesajul nu mai este atat de virulent, dar Directia de Sanatate Publica a demarat o ancheta.

- Mesajul cutremurator primit de Ozana Barabancea de la tatal ei, de dincolo de moarte! A anuntat-o ca peste 16 zile de la decesul lui vor vorbi, iar ce s-a intamplat iti va da fiori pe sira spinarii.

- ”Daca o fi sa mori, io n-o sa ma mai casatoresc”. Așa i-a jurat Petru, soției sale, Lenuța, cand femeia era grav bolnava. Petru și Lenuța traiesc o poveste de dragoste de peste 50 de ani. The post Declarație de dragoste, dupa… 50 de ani de iubire. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Simona Halep a declarat ca, in niciun caz, nu va urma modelul Serena Williams, care, la 36 de ani, a revenit in turnee, la doar cateva luni dupa ce a nascut primul copil. SIMONA HALEP, dezvaluiri despre viata AMOROASA. Ce spune despre MAREA IUBIRE "Patru-cinci ani voi mai juca sigur,…

- Feli Donose (31 ani) este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania la ora actuala. Artista tocmai ce a lansat zilele trecute o noua piesa, in colaborare cu Smiley, “Vals”. Din pacate, viața personala a lui Feli a fost zguduita de vestea ca tatal ei a murit. Cunoscuta pentru activitatea sa…

- Azi, in fata Palatului de Justitie din Constanta, un tanar i a facut o declaratie de dragoste iubitei lui.Pana aici nimic ciudat, doar ca tanarul in cauza era incatusat si flancat de doi oameni ai legii. Cel in cauza tinea in maini o foaie tip A4 pe care era scris: Te iubesc Vin acasa repede. Mesajul…

- Un vechi proverb spune ca: ,,Omul sfinteste locul’’. Pare ca acesta este motto-ul dupa care se ghideaza oradeanul Marius Sabau, proprietarul florariei de pe Malul Crisului, care transforma in mod vizibil locul in care traieste. Daca anul trecut a infrumusetat Oradea cu peste 27.000 de lalele,…

- Dan Bittman si Mihaela Radulescu au trait in urma cu multi ani o frumoasa povete de dragoste, care s-a terminat la fel de frumos, dovada fiind faptul ca au ramas si astazi buni prieteni. Artistul a vorbit din nou despre relatia cu Mihaela si a marturisit ca uneori ii mai da si sfaturi cand vorbesc la…

- Maria Sarapova, locul 41 WTA, a prmit a 13-a invitatie la un turneu, in zece luni, dupa expirarea suspendarii pentru dopaj. Ea a fost invitata si la turneul de categorie Premier de la Dubai, care va avea loc intre 19 si 25 februarie.In materialul de pe site-ul oficial al turneului de la Dubai,…

- Mesajul afișat de un șofer pe luneta unui Logan. Un sofer din Chisinau, Republica Moldova, și-a aratat oful, intr-un mod inedit, pe autoritațile care ar fi trebuit sa intreține arterele rutiere, pline de gropi. Astfel, pe luneta autotursimului sau de serviciu, conducatorul auto a scris cateva versuri,…

- Povestea de dragoste dintre Gina Pistol si Smiley a debutat in secret, insa evolueaza frumos si, incet-incet, cei doi incep sa nu se mai fereasca de ochii lumii. Prezentatoarea Tv i-a facut ea primul pas si i-a transmis public prima declaratie de dragoste artistului.

- Mesajul Avocatului Poporului cu ocazia Zilei internationale a nonviolentei in scoli si pacii Aparuta ca o initiativa de pionierat, in 1964, Ziua internationala a nonviolentei in scoli si pacii promoveaza ideea de educare permanenta a copiilor in armonie, solidaritate, toleranta, nonviolenta, pace si…

- 31 de rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru funcția de ministru al Educației. Cei 31 de rectori susțin ca cel propus de PSD este o personalitate de marca a…

- Marcel Toader a povestit cum a decis sa divoțeze de artista. Afaceristul și fosta lui soție au ajuns la un punct comun și au mers la notar. "In decembrie, satul de discuții, am vorbit cu avocații mei sa vedem daca putem divorța la notar. Și așa am și facut, dupa ce ei au discutat cu cei ai…

- Principele Nicolae al Romaniei iși aniverseaza astazi partenera de viața, Alina Binder. Acesta i-a facut o declarație de dragoste superba. Principele Nicolae i-a maniat tare pe membrii Casei Regale in urma cu ceva timp. Aceștia au decis excluderea lui Nicolae dupa ce iubita lui de atunci, Nicoleta…

- Horoscop 25 ianuarie. Nu va bazați pe intuiție, este recomandarea astrologului. Analizați cu atenție problema și abia apoi luați deciziile, caci altfel riscați sa iscați tensiuni intre cei apropiați.

- ZIUA Live - Surprizele celui de-al treilea guvern PSDragnea Formarea Guvernului Dancila si ultimele evolutii de pe scena politica vor fi temele dezbatute de jurnalisti si analisti politici in cadrul emisiunii ZIUA Live de miercuri. Invitatii lui Carol Vlad, începând cu ora 12,00, sunt…

- Poate cea mai asteptata revenire in circuitul feminin de tenis este cea a Serenei Williams, jucatoare care a luat o pauza dupa ce a nascut. Iar momentul in care va lua racheta din nou in mana este foarte aproape, sustine antrenorului Serenei, Patrick Mouratoglou, care a dezvaluit ca americanca face…

- S-au indragostit, in anul 2009, cand jucau impreuna in „The Last Song”. Trei ani mai tarziu aveau sa se logodeasca, insa legamintul lor de iubire nu a durat mult. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa logodna. Dragoste naravașa, in 2015 cantareața Miley Cyrus se impaca cu iubitul ei, Liam Hemsworth.

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Diana Dumitrescu și Alin Boroi se iubesc de aproape patru ani de zile și se pare ca cei doi se indreapta catre altar, cel puțin așa ar trebui dupa ce, anul trecut, frumoasa actrița a fost ceruta in casatorie. Faptul ca se iubesc, se ințeleg de minune și sunt facuți unul pentru celalalt, o demonstreaza…

- Serena Williams, pe coperta revistei Brides Magazine. Sportiva nu participa la Australian Open. Competiția de tenis din acest an are loc intre 15 și 28 ianuarie, iar Simona Halep este cap de serie numarul 1. Ediția din 2018 de la Melbourne n-o va avea in prim-plan pe sportiva din SUA, așa cum eram obișnuiți.…

- Anul trecut a fost unul incarcat pentru Serena Williams care a caștigat turneul Australian Open insarcinata, i-a dat naștere primului sau copil și s-a casatorit cu partenerul sau, co-fondatorul Reddit, Alexis Ohanian. Alaturi de fiica sa, Alexis Olympia/ Dar iata ca inceputul de an 2018 nu o prinde…

- IN STILUL LUI GABRIEL LIICEANU. Stiti prea bine, doamna, cat de degradata e societatea romaneasca in momentul de fata... Va cer imperios sa aveti constiinta responsabilitatii dumneavoastra si sa nu mariti aceasta degradare, aruncand inca un om in neantul deznadejdii.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a transmis duminica, 31 decembrie a.c., tradiționalul mesaj adresat romanilor cu prilejul Anului Nou. Șeful statului afirma ca anul 2017 a fost un an al incercarilor, dar a elogiat protestele de strada prin care „societatea romaneasca și-a demonstrat pe deplin…

- Sam Branch primește cadouri din partea soțului de mai bine 15 ani, dar nu oricum! Se pare ca femeia in varsta de 45 de ani are parte de lucruri foarte practice, soțul acesteia, Rick, in varsta de 61 de ani. Intotdeauna, acesta ii spune sa nu fie entuziasmata de darurile primite.

- FRUMOS….Exista si barbati care stiu sa iubeasca si sa isi pretuiasca sotiile. O demonstreaza o fotografie, trimisa pe adresa redactiei noastre. Barbatul a gasit o metoda inedita de a-i spune sotiei sale ca o iubeste. Acesta a surprins-o frumos, cu o declaratie simpla dar foarte frumoasa, de dragoste.…

- Liviu Varciu este plecat din tara pentru filmarile reality-showului ”Asia Express”, de mai bine de trei saptamani, timp in care iubita lui Anda Calin ii duce dorul pe zi ce trece. Bruneta are grija de fetita pe care o are impreuna cu vedeta Antenei si se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de…

- Betty Salam este hotarata sa se marite cu iubitul ei Catalin si a spus deja ca evenimentul va avea loc in cadru restrans, la anul, o data cu petrecerea de majorat! Pana atunci, fata lui Florin Salam ii face declaratii de dragoste filmate iubitului sau si le arata tuturor prietenilor cat de mult il iubeste!

- La inceputul lunii septembrie, Serena Williams a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca Alexis Olympia Ohanian Jr., dupa tatal micuței, Alexis Ohanian. Acum, tenismena are tot felul de curiozitați maternale, pe care cauta sa și le satisfaca pe rețelele de socializare,…

- Craig Tiley, directorul turneului de la Melbourne, a spus pentru Herald Sun ca e foarte probabil ca americanca Serena Williams sa se intoarca la tenis la Australian Open 2018. Fostul lider mondial in varsta de 36 de nu a mai jucat niciun meci dupa ce a caștigat anul trecut in Australia. In tot acest…

- Serena Williams (36 de ani) si sotul ei, Alexis Ohanian (34 de ani) au ales sa-si petreaca luna de miere intr-o destinatie exclusivista. Cei doi au optat pentru o locație din arhipelagul Bahamas.

- Celebra jucatoare de tenis Serena Williams (36 de ani) s-a casatorit recent cu Alexis Ohanian (34 de ani, cofondatorul rețelei de socializare Reddit. Pentru luna de miere, proaspeții insuraței au ales o destinație exclusivista. Serena Williams și Alexis Ohanian au optat pentru o locație din arhipelagul…