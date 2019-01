Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS // Cunoscutul jurnalist Radu Banciu a avut o serie de derapaje rasiste dezgustatoare la adresa Serenei Williams (37 de ani, 16 WTA), la cateva ore dupa meciul caștigat de americanca in fața Simonei Halep (27 de ani, 1 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-4, in optimile de finala de…

- Simona Halep s-a incalzit inaintea meciului cu Serena Williams cu belgianul Thierry Van Cleemput, tehnician care și-a incheiat oficial, ieri, colaborarea cu jucatorul David Goffin. "Am vorbit, dar nu este antrenorul meu oficial. Vom vedea. Nu știu de desparțirea de Goffin. Imi place de el ca antrenor,…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) si-a inceput conferinta de presa sustinuta imediat dupa infrangerea cu Serena Williams, 6-1, 4-6, 6-4 in optimile Australian Open, comparand jocul campioanei din America cu un tren.

- Serena Williams a invins-o pe Simona Halep, scor 6-1, 4-6, 6-4, s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, iar la finalul luptei din optimile de finala a avut un discurs aplaudat in picioare de miile de fani de pe Rod Laver Arena, cel mai mare stadion al complexului.Serena…

- Simona Halep si Serena Williams se vor infrunta, luni, in optimile de finala ale Australian Open, intr-o partida de o importanta mult mai mare decat faza in care se desfasoara. Acest meci nu va aduce niciun...

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a trecut de Venus Williams (38 de ani, 36 WTA), scor 6-2, 6-3, și o va infrunta pe Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep - Serena Williams e programat luni, la o ora care va fi anunțata ulterior de organizatorii de la Melbourne. Patrick…

- Simona Halep, locul unu mondial si finalista editiei trecute a Australian Open, a invins-o joi cu scorul de 6-3, 6-7 (5), 6-4 pe americanca Sofia Kenin, in turul al doilea al turneului, relateaza Mediafax.Acum se pregateste de partida cu Venus Williams, de sambata, de la ora 10.00, insa dupa…

- Serena Williams (36 de ani, 16 WTA) s-a calificat in turul III al turneului de la Australian Open dupa o victorie fara dubii reușita in fața lui Eugenie Bourchard (37 de ani, 79 WTA), scor 6-2, 6-2, dupa o ora și 11 minute de joc. Problema invingatoarei nu s-a pus in niciun moment, iar dispoziția de…