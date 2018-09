Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial din tenisul feminin, Serena Williams, a publicat pe Instagram un videoclip in care isi anunta implicarea in depistarea din timp a cancerului la san. Imaginile cu tenismena s-au viralizat rapid, fiind vazute de aproximativ 500.000 de utilizatori in doar o ora, potrivit Mediafax.…

- O inregistrare in care un barbat din Noua Zeelanda aflat intr-un caiac este lovit peste fata de o caracatita aruncata in directia acestuia de o foca a devenit virala pe retelele de socializare, relateaza joi dpa si AFP. Kyle Mulinder, un fotograf care documenteaza calatorii si posteaza pe retelele de…

- Dani Oțil face furori pe Instagram și strange mii de aprecieri. Dani a acceptat provocarea de a face o fotografie in care are trupul… uns cu ciocolata. Iar rezultatul este, evident, dulce și hazliu. Fotografia a fost postata pe pagina de Instagram a lui Dani, dar și in pagina Flaviei Mihașan, cea care…

- Madalina Ghenea a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, in care apare cu o rochie mulata. Comentariile au inceput sa apara, iar la scurt timp vedeta a rabufnit, dupa ce o prietena virtuala i-a spus ca are burta. Totul a inceput de la un comentariu in care este intrebata daca vine cel de-al…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au desparțit, donjuanul a facut anunțul in urma cu o saptamana, printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Deși nu mai sunt impreuna, cei doi se vor ocupa cum se cuvine de creșterea fetiței lor, așa incat sa nu simta lipsa vreunuia dintre parinți. Anastasia crește pe zi…

- Lora a postat recent o fotografie pe pagina sa de Instagram, dar și un mesaj dur. Cantareața nu s-a mai putut abține și a izbucnit, transmițand un mesaj celor care nu o apreciaza la adevarata ei valoare și vorbesc in necunoștința de cauza, privind cariera ei și tot ce face in fiecare zi pentru a […]…