- Serena Williams (10 WTA) a invins-o pe Naomi Osaka (2 WTA), scor 6-3, 6-4, și s-a calificat in semifinalele Rogers Cup. Serena Williams va juca in semifinale contra cehoaicei Marie Bouzkova (91 WTA). A fost prima infruntare dintre cele doua jucatoare dupa finala cu cantec de la US Open 2018, cand Serena…

- Campioana de șapte ori la Wimbledon, Serena Williams a fost învinsa în doar 55 de minute de Simona Halep, scor 6-2, 6-2, în finala ediției din acest an a Grand Slam-ului londonez. Americanca a avut numai cuvinte de lauda pentru jucatoarea noastra, recunoscându-i superioritatea.…

- Publicatia Le Figaro scrie, sambata, ca finala de la Wimbledon dintre Serena Williams si Simona Halep trebuie urmarita deoarece in sfarsit se disputa un "meci mare" pe tabloul feminin din acest an.

- Serena Williams (10 WTA) a venit la Wimbledon 2019 fara sa fi avut vreun meci pe iarba in acest sezon. Americanca a jucat insa impecabil pana acum si are doar doua seturi cedate in primele cinci partide.

- Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorita, a fost eliminata surprinzator, luni, in optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, in fata americancei Alison Riske (55 WTA). Riske a avut nevoie de o ora si 39…

- Americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venita din calificari, cea mai tanara jucatoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon dupa preliminarii, a invins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, in turul al treilea al turneului de la Wimbledon.…

- Chrie Evert o vede pe Simona Halep principala pretendenta la "tronul" de la Roland Garros. Campioana en-titre are un avantaj in fata tuturor candidatelor la castigarea trofeului. Desi a coborat pe locul 3 WTA...