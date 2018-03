Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, informeaza News.ro. Sorana Cirstea a inceput timid jocul cu Venus Williams,…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Programul romancelor. Patru jucatoare au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, cu premii totale de 8,6 milioane dolari . Miercuri, 14 martie Dublu feminin, sferturi 21.30 Monica Niculescu/ Sestini…

- Serena (36 de ani) și Venus Williams (37 de ani) se lupta in aceasta seara pentru calificarea in "optimi" la Indian Wells, aceasta fiind cea de-a 29-a confruntare dintre surori, prima datand din 1998. "Mi-aș fi dorit sa intalnesc pe oricine, dar nu pe ea", a spus Serena Williams ieri, dupa victoria…

- Serena Williams a obtinut a doua victorie de la revenirea in circuitul WTA, scor 7-6(5), 7-5 cu olandeza Kiki Bertens (29 WTA), calificandu-se astfel in runda a treia a turneului de categorie "Premier Mandatory" de la Indian Wells. In runda urmatoare, fostul lider mondial se va duela cu Venus Williams.

- Serena Williams, 36 de ani, iși continua parcursul la Indian Wells, primul turneu la care participa dupa 14 luni. Americanca s-a impus in fața olandezei Kiki Bertens, locul scor 7-6 (5), 7-5, și s-a calificat in turul III, acolo unde o va intalni pe sora sa, Venus Williams, care a invins-o pe Sorana…

- Sorana Cîrstea, locul 35 WTA, a fost învinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 3-6, 4-6, în turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

- Americanca, fosta ocupanta a locului 1 mondial, bate spre 38 de ani, insa ramane o forta in circuitul WTA. Anul trecut, a jucat doua finale de Grand Slam, iar acum e in turul III de la Indian Wells.

- Sorana Cirstea a parasit, sambata noapte, intrecerea de la Indian Wells in turul al doilea, fiind invinsa de o Venus Williams cu foame de victorii, scor 6-3, 6-4. Romanca a contribuit din plin la spectacol pe terenul central si a sperat, chiar, la decisiv, dupa un start fantastic de set…

- Sorana Cirstea (35 WTA) joaca in aceasta seara in turul II al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca va avea un meci complicat, urmand sa se dueleze cu Venus Williams. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 3. ...

- Mihaela Buzarnescu si sportiva franceza Alize Cornet au fost eliminate, vineri, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells de categorie Premier Mandatory. Mihaela Buzarnescu si Alize Cornet au fost invinse Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), favorite 6, scor…

- Serena Williams spune ca a fost ”putin ruginita” la primul meci din circuitul profesionist dupa o pauza de mai bine de un an de zile. Fostul lider mondial s-a impus in doua seturi, 7-5 6-3, in meciul cu Zarina Diyas, in primul tur al Indian Wells, potrivit Mediafax. In fata unui public entuziasmat,…

- Simona Halep o lauda pe Serena Williams: ”Sunt sigura ca este pregatita sa caștige meciuri și turnee” Simona Halep a vorbit, vineri, despre revenirea pe teren a Serenei Williams, sportiva care a nascut anul trecut o fetița. Participanta la Indian Wells, Serena Williams a debutat cu o victorie, 7-5,…

- Serena Williams, banuita de dopaj. Jucatoarea americana de tenis a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie,…

- Serena Williams, 36 de ani, a revenit pe teren dupa 14 luni, timp in care a nascut o fetița. La conferința de presa de la Indian Wells, dupa victoria cu Zarina Diyas, scor 7-5, 6-3, Serena a vorbit despre dopaj și despre medicamentele luate cu apropabarea Agenției Mondiale Anti Doping. "Scuze, poți…

- Marea jucatoare de tenis Serena Williams a revenit in forta in circuitul profesionist. Fostul lider mondial a castigat primul meci de la Indian Wells, acesta fiind primul pentru ea dupa o pauza de 14 luni, timp in care a devenit mamica.

- Mihaela Buzarnescu, locul 38 WTA, a fost invinsa, joi, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, de americanca Jennifer Brady, locul 86 WTA, in primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

- Astazi s-au disputat meciuri din turul I al turneului de la Indian Wells, iar Serena Williams și Victoria Azarenka au revenit pe teren, disputand primele meciuri oficiale din acest an. Serena Willams, 36 de ani și caștigatoarea a 23 de turnee de Grand Slam, a revenit dupa ce a nascut și s-a impus in…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Perechea Simona Halep/Irina Begu a ratat, joi, calificarea in optimile probei de dublu de la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory.Halep si Begu au fost invinse in primul tur de Nicole Melichar (SUA)/ Kveta Peschke (Cehia), scor 6-3, 1-6, 10-3, dupa 63 de minute de joc, anunța…

- Dupa o pauza de mai bine de un an, Serena Williams va reveni oficial in circuit in cursul acestei saptamani, la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. "E oficial. M-am intors. Joi voi incepe sa joc tenis la nivel profesionist pentru prima data de la nașterea fiicei mele. In aceasta luna voi…

- Jucatoarele românce ajung sa se lupte înca din prima runda a turneului de la Indian Wells. Monica Niculescu și Sorana Cîrstea se lupta chiar din primul turnal turneului.Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari, dupa victorii cu americanca Ann Li si italianca…

- Ultima repetitie a Serenei Williams inainte de startul Indian Wells a avut loc in "Madison Square Garden" din New York, cu ocazia turneului demonstrativ "Tie Break Tens". Fostul lider mondial a trecut in prima partida de Marion Bartoli (10-5), iar apoi a fost invinsa de Shuai Zhang (13-11).

- Simona Halep a aflat peste cine va putea da in turul 2 de la Indian Wells, in timp ce Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea iși cunosc adversarele din primul tur de la Indian Wells. Acolo spera sa ajunga și Monica Niculescu, jucatoare care o intalnește pe italianca Vinci in ultimul tur al…

- Indian Wells va incepe miercuri cu multe necunoscute de lamurit. Cum va evolua Simona Halep dupa accidentare, iși va pastra Roger Federer trofeul, ce nivel va arata Serena Williams? - doar cateva intrebari. Primul mare turneu, Premier Mandatory pentru fete, Masters 1000 pentru baieți, vine dupa o perioada…

- Fostul lider mondial Serena Williams si-a fixat drept obiectiv pentru 2018 castigarea celor trei Gland Slam-uri ramase de disputat: Roland Garros, Wimbledon si US Open, a anuntat, luni, antrenorul jucatoarei americane, Patrick Mouratoglou. "Obiectivul Serenei (n.r. - in acest an) va fi…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Simona Halep a avut intre 4 si 6 teste in timpul turneelor la care a jucat si mai mult de 7 in afara competitiilor, se arata pe site-ul Federatiei Internationale de Tenis. Regulamentul ITF prevede ca jucatoarele si jucatorii din circuitele profesioniste sa anunte zilnic in ce oras se afla,…

- Serena Williams si Venus Williams au fost invinse cu scorul de 6-2, 6-3, dar SUA obtinuse deja califcarea in semifinalele competitiei. La intalnirea SUA – Olanda, din primul tur al Fed Cup, Venus Williams a invins-o sambata pe Arantxa Rus, scor 6-1, 6-4, si duminica pe Richel Hogenkamp, scor…

- Simona Halep a ajuns pe locul 11 in topul premiilor incasate de jucatoarele de tenis in intreaga istorie, informeaza WTA. Deși a pierdut finala de la Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki, pentru faptul ca a fost finalista la primul turneu de Grand Slam al anului, Halep a incasat un cec in valoare…

- Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in valoare totala de 22.429.763 de dolari. Romanca a facut un salt de cinci pozitii si le-a intrecut pe Justine Henin, Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport si Angelique Kerber. Simona Halep, amendata cu 12.000 de euro de catre Australian…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat entuziasmat de victoria Simonei Halep la Australian Open, dupa aproape patru ore de joc. „Opriți asta! E inuman!”, nu m-aș fi putut abține sa strig daca eram pe Rod Laver Arena, cu toate ca vedeam mai mult decât meciul de tenis…

- Simona Halep incepe, in premiera, un turneu de Mare Slem din postura de principala favorita la editia 2018 a Australian Open-ului, programata in perioada 15-28 ianuarie. Cinci jucatoare au sanse matematice de a o depasi in clasament la capatul celor doua saptamani de intreceri. Caroline…

- Serena Williams a anuntat ca nu va participa la Australian Open, acolo unde e detinatoarea trofeului si, cel mai probabil, revenirea sa pe teren se va produce in luna martie, la Indian Wells sau la Miami.

- Simona Halep a castigat turneul de la Shenzhen in prima saptamana din 2018, iar la prima vedere pare un triumf obisnuit pentru un lider mondial. Ei bine, trofeul adjudecat dupa finala contra Katerinei Siniakova, scor 6-1, 2-6, 6-0, are o importanta aparte, pentru ca Simona le-a luat sambata fata…