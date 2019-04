Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu a declarat, duminica, dupa ce a câstigat turneul de la Indian Wells, ca parcursul ei la competitia californiana poate fi comparat cu povestea Cenusaresei."A fost o calatorie nebuna, o adevarata poveste a Cenusaresei. Naomi a reusit anul trecut. Si acum sa pot avea numele…

- Serena Williams iși continua munca de promovare a drepturilor egale intre femei și barbați. Sportiva in varsta de 37 de ani a aparut recent intr-o noua reclama Nike cu un mesaj feminist foarte puternic. Mesajul spotului publicitar Dream Crazier este acela ca femeile exceleaza și la sporturile dominate…

- Beyonce și soțul ei, Jay-Z i-au adus un omagiu lui Meghan Markle, ducesa de Sussex, luni seara, in discursul de acceptare la Gala Brit Awards 2019. Cei doi au castigat premiul pentru „Cel mai bun grup international”. Chiar daca nu au putut participa fizic la evenimentul de la Arena O2 din Londra, artistii…

- Serena William va fi prezenta la gala premiilor Oscar 2019. Sportiva va prezenta una dintre peliculele nominalizate la categoria cel mai bun film. Jucatoarea americana de tenis Serena Williams va fi una dintre vedetele care vor fi prezente la premiile Oscar 20119, care vor avea loc in data de 24 februarie.…

- Simona Halep a revenit in țara, dupa eliminarea de la Australian Open 2019. Romanca a pierdut in sferturi, la Melbourne, cu americanca Serena Williams, locul 16 WTA, scor 1-6, 6-4, 4-6. "N-a fost un turneu rau, dar nici foarte bun, bineinteles. Insa tinand cont de pregatirea din iarna am avut meciuri…

- Serena Williams a postat recent pe contul ei de Instagram o fotografie cu micuța Alexis Olympia, insoțita de un mesaj emoționant! Serena Williams: „Iubesc aceste imbrațișari date inainte de meciurile mele” Serena Williams a revenit in terenul de tenis mai increzatoare ca niciodata! Tenismena a postat…

- Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput a vorbit la microfonul RTBF despre parteneriatul cu Simona Halep, numarul 1 in circuitul WTA. Acesta a incalzit-o pe jucatoarea romana inaintea meciului și a vizionat din loja Simonei partida cu Serena Williams din optimile de la Australian Open. "Cu grupul Simonei…

- Meghan Markle a confirmat luni ca este insarcinata in șase luni și urmeaza sa nasca in luna aprilie. Ducii de Sussex s-au aflat in prima lor vizita din acest an, in Birkenhead. Meghan a purtat o rochie purpurie, care-i scotea in evidența rotunjimile de graviduța, și o haina roșie cu pantofi de aceeași…