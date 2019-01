Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams își așteapta deja adversara din optimile Australian Open, dupa ce a obținut o victorie categorica în fața Dayanei Yastremska. Campioana de șapte ori la Melbourne, Serena a declarat ca i-ar placea un duel cu numarul 1 mondial, Simona Halep, care o înfrunta în turul…

- "Cu oricare va fi un meci foarte intens. Abia astept. Sincer, mi-ar placea sa joc impotriva numarului 1 mondial. In acelasi timp, mi-ar placea sa castige Venus. In orice situatie, voi fi pregatita, pentru oricare adversara. Da, ar fi extraordinar, nu am mai jucat impotriva numarului 1 mondial de…

- Serena Williams a declarat, sambata, ca si-ar dori ca viitoarea ei adversara sa fie jucatoarea numarul 1 mondial. Ea a fost politicoasa si fata de soara ei, Venus, despre care a spus ca ar vrea sa o intalneasca in aceeasi masura, potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa…

- Serena Williams a declarat ca si-ar dori ca viitoarea ei adversara sa fie jucatoarea numarul 1 mondial. Ea a fost politicoasa si fata de soara ei, Venus, despre care a spus ca ar vrea sa o intalneasca in aceeasi masura. "Cu oricare va fi un meci foarte intens. Abia astept. Sincer, mi-ar placea sa joc…

- Serena Williams s-a calificat pentru a 15-a oara in optimile Australian Open, sambata dimineata, dupa o noua victorie-blit, 6-2, 6-1, in 67 de minute, in fata tinerei reprezentante a Ucrainei, Dayana Yastremska (18 ani, 57 WTA).

- Jucatoarea de tenis Serena Williams, numarul 16 mondial, a castigat, luni, primul sau meci dupa finala de la US Open de la inceputul lunii septembrie, invingand-o cu 7-6 (3), 6-2 pe Maria Sakkari in cadrul Cupei Hopman, scrie agerpres.ro.

- Jucatoarea de tenis Serena Williams a fost desemnata sportiva americana a anului, pentru a cincea oara, de catre agentia Associated Press. "Rapida revenire in tenis dupa o problema de sanatate suferita in urma nasterii copilului ei a fost o victorie in sine si, pentru asta, Williams a fost votata…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Sant Cugat (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dar va juca si finala de dublu. La simplu, Rosca (19 ani, 230 WTA), a doua favorita, a trecut in optimi de Andrea Lazaro Garcia…