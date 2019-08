Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, locul 10 WTA si cap de serie nr. 11, s-a calificat marti in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in sferturi, la capatul unui meci dificil, de compatrioata sa, Alison Riske (55 WTA),

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, locul 19 in ierarhia WTA si cap de serie nr. 14, a fost eliminata in turul al treilea la turneul de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a cedat in doua seturi, cu 6-4, 6-2, in fata chinezoaicei Shuai Zhang (50 WTA). Zhang, care s-a…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-2, 6-4, pe slovena Kaja Juvan, intr-o partida disputata joi la All England Club. Wiliams (37 ani), care lupta pentru castigarea…

- Cori Gauff (15 ani), noua senzatie a tenisului american, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe slovaca Magdalena Rybarikova, intr-o partida disputata miercuri la All England Club, scrie agerpres.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, fiind invinsa cu 7-6 (8/6), 6-4 de americanca Amanda Anisimova, intr-o partida...

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial si castigatoarea ultimelor doua turnee de Mare Slem, a fost eliminata in turul al treilea la Roland Garros, fiind invinsa in doua seturi 6-4, 6-2, de Katerina Siniakova din Cehia, intr-o partida disputata sambata. Osaka, in varsta de 21 ani,…